Дети под завалами в Харькове, переполох в Бердянске и "непонятки" с Селидово: главное на утро 30 октября

Главные новости утра 31 октября

Утро 31 октября в Украине началось с важных новостей. Они коснулись ситуации на фронте, а также взрывов и их последствий.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Удар по жилому дому в Харькове

Вечером в среду, 30 октября, россияне сбросили корректированные авиабомбы (КАБ) на жилой дом в Салтовском районе Харькова. По состоянию на утро количество пострадавших возросло до 34 человек. К сожалению, есть и погибший — 12-летний мальчик. Также дети есть и среди пострадавших. 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. Среди 9 взрослых состояние одного пострадавшего тяжелое, состояние 8 врачи оценивают как средней тяжести. Другие пострадавшие лечатся амбулаторно. Под завалами находится 15-летний подросток.

Переполох в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске сообщили об атаке беспилотников на городской порт. В городе прекратили работу общественные учреждения, в том числе учебные заведения. Оккупационные власти рекомендуют сегодня сидеть дома и не ездить на авто. А в некоторых районах даже исчезло электроснабжение.

Украинские местные телеграм-каналы пишут, что оккупанты пытаются скрыть последствия удара по порту Бердянска и рассказывают о поврежденных гражданских домах. Защищая свои военные объекты, они установили ПВО в центре города (на территории порта), его работа в пределах жилой застройки действительно опасна для горожан. Кроме того, пытаясь сбить дроны, российские солдаты активно стреляли из разных видов оружия в жилых кварталах. Об этом сообщало много бердянцев в социальных сетях города.

Селидово не оккупировано?

DeepState и Генштаб подают разные данные по поводу ситуации в городе. Аналитики DeepState пишут, что за сутки противник полностью якобы занял Селидово, а также Вишневое, что в паре километров к западу. В это же время в сводке Генштаба ВСУ не говорится об оккупации Селидово. Однако военные не скрывают, что боевые действия довольно активны на этом отрезке фронта.

"Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киев снова оказался под атакой вражеских дронов. В Подольском районе города зафиксировано падение обломков.