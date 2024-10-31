Світлана Лобода виступила російською в Дубаї: чи говорила співачка про війну

Виконавиця вже не говорить про війну на своїх виступах

Українська співачка Світлана Лобода після початку повномасштабного вторгнення Росії стала на бік батьківщини та покинула країну-окупантку, де тривалий час будувала кар'єру. Водночас артистка періодично отримує хейт в мережі. Зокрема, й через те, що виступала на приватних заходах для росіян.

У мережі поширили ролик, на якому Світлана Лобода виступила в Об'єднаних Арабських Еміратах. Шоу виконавиці тривало годину. Користувачі зазначили, що цього разу співачка не говорила про війну, яку розпочала Росія проти України. Натомість вона підкреслила затишну атмосферу в Дубаї, яка їй дуже до вподоби.

"У цьому місті завжди добре, затишно і тепло, тому що тут красиві дівчата, тепле море, хороші концерти. Хорошого вечора", — промовила зі сцени артистка.

Помітно, що Лобода спілкувалась винятково російською, а також лунали її російськомовні хіти, зокрема "Случайная". Подейкували, що виконавиці поставили ультиматум: або вона не говорить про війну на сцені, або виступ в ОАЕ скасовують. Очевидно, артистка вирішила не втрачати можливості заробити.

Цікаво, що напередодні мережею вірусився ролик, де Лобода виганяє зі сцени глядачку, котра відмовилась засудити Росію за війну проти України. Дівчина сказала, що "не треба політики". На що співачка відповіла, що більше не хоче спілкуватися з шанувальницею, якщо вона не підтримує Україну. Пізніше з'ясувалось, що це сталося ще в березні 2023 року.

"Без політики? Тоді я вас відпускаю, я більше з вами не хочу говорити, не можу. Ви приїхали до мене на концерт, а це означає, що ви повинні підтримувати мою позицію", — зазначила виконавиця.

Зазначимо, що повномасштабна війна застала Світлану Лободу в країні-агресорці, адже артистка тривалий час там жила й виступала. Утім, після вторгнення росіян виконавиця виїхала з країни-окупантки й засудила розпочату ними війну.

Тоді Лобода почала випускати треки українською, однак згодом повернулась до написання пісень російською. Зараз артистка переважно виступає за кордоном для російськомовної аудиторії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Світлана Лобода стала першою співачкою Східної Європи, яку запросили виступити для проєкту американської премії GRAMMY. Артистка не стримувала радості.