Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин, оценил новые заявления президента США

Трамп заявил, что рейтинг Зеленского — 4%, что, несомненно, полный бред. Вижу уже комментарии: мол, я не фанат Зе, но теперь буду голосовать за него, только чтобы посмотреть на лицо Трампа. После таких необоснованных заявлений президента США рейтинги Зеленского взлетят в гору.

Очевидно, что новая администрация США, спасая Россию, видит в Украине препятствие, особенно в Зеленском и его правительстве. Напомню, что большая война идет сейчас вопреки, так как западники (и, конечно же, США) в 2022 году отдали Украину на съедение РФ.

Но Зеленский не убежал, как Гани из Афганистана или Асад из Сирии, а остался в полуокруженном Киеве. А украинский солдат дал таких пиз**в вторгнувшимся русским, что прос**лась вся регулярная ВС РФ, и пришлось срочно мобать пару соток тысяч, набрать толпы зеков и купить за горы алмазов полудиких люмпенов из самого социального дна РФ.

Это война — война вопреки, а не по плану.

И именно это бесит американское руководство сейчас. Те, кто живут сделками — планировщики — они любят планы, договоры, схемы, контракты. Сделка между Западом и РФ в феврале 2022 года пошла не то что не по плану — она создала отдельную ветку альтернативной истории.

Сейчас Украине и ее руководству нужно максимум сил.

Во-первых, не идти на поводу ни у США, ни у кого бы то ни было. Как говорил Моше Даян: "Американцы предлагают нам деньги, оружие и советы. Мы берем деньги и оружие, а от советов отказываемся".

Это тот самый Моше Даян, который был в топах армии Израиля еще когда США наложили на этот самый Израиль оружейное эмбарго в 40-е и 50-е годы. Даян хорошо знал эту братию.

Украина может сказать большое спасибо американцам за уже оказанную помощь и вежливо отметить, что советы ей не нужны. Она сама решит, как воевать, кого и когда выбирать и что делать с Россией.

Во-вторых, украинскому обществу необходимо сплотиться — вокруг своей власти, своего государства и своей армии.

Одно дело, когда вас хотят разобщить русские — оно-то понятно, они враги. Но совсем другое дело, когда вас хотят разобщить "партнеры" (а эти заявления Трампа никак иначе не трактовать).

Сплотиться не потому, что власти ох**нные, а государство пиз**тое, а потому что другого у вас нет.

Помню, на одних из курсов нас обучали психологии и ипсошке, и там нам объяснили одну из важнейших максим, которую я выучил на всю жизнь:

"Если во время войны кто-то критикует (и призывает сменить!) ваше правительство, это либо враг, либо пособник врага (или идиот, что порой хуже, чем пособник)."

Как уже отметил один мой украинский друг, абсолютный не фанат нынешней власти:

"Зеленский, конечно, негодяй, но он МОЙ негодяй. Никакой американский президент не будет раскрывать в его сторону рот".

И да, там Трамп еще отметил, что РФ воюет только на 20% своей силы. Мне кажется, от такой оценки даже Путин с Герасимовым и всеми этими Мышки Нарышкиными всей своей конюшней ох**ли. Это такого уровня ахинея, что даже комментировать такое неловко.

Источник: пост Левина в Facebook