Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич рассказал, о чем стоит помнить украинцам после переговоров России и США

Итак, первый раунд консультаций между РФ и США прошёл. В украинском информационном поле сам факт и часть "озвученных тезисов" вызвало резко негативную реакцию. При этом мало кто обращает внимание на то, что ряд тезисов озвучен Москвой. И тут не стоит забывать про наработки РФ в области информационных операций. А так же наши провалы в этой области с конца 2022 по сегодняшний день.

Четыре важных тезиса

Мы имеем озвученные как результат консультаций контуры позиции Кремля. И не слишком активное опровержение со стороны Белого Дома. Что логично, учитывая отказ Зеленского подписывать предложенный США договор о недрах (и логичный, надо отметить, отказ). Соответственно нас в информационном поле атакует РФ и… атакуют США. Признаться, для меня это предсказуемо — в декабре представлял прогноз на 2025 год и первый цикл давления "по плану Трампа" описан в этом документе. И на данном этапе Украина может сказать "нет". Это первое что надо держать в голове в ближайшие несколько недель — негативных информационных волн будет более чем достаточно.

Второй тезис, который необходимо помнить — сейчас идут консультации а не переговоры. То есть стороны (в данном случае США и РФ) проводят некое подобие сверки своих максимальных требований друг к другу. Где вопрос Украины один из ключевых, но далеко не единственный. И задача Кремля — расширить поле диалога, добавив максимальное количество тем. Чтобы в обмен на уступки по второстепенным для себя вопросам требовать уступок по ключевым. Это логично. И поле обозначается. Но если мы говорим об Украине, то даже стабильное прекращение огня не может быть гарантировано только РФ и США. Есть ЕС, есть КНР (и Трамп признаётся, что это государство будет вовлечено), есть другие государства. Мы на начальном этапе целого цикла консультаций.

Третий тезис — приоритетность проблем. Для Трампа проблема №1 — это конкуренция с Китаем. Причём речь не о гонке вооружений, а, скорее, о цивилизационном споре и, одновременно, диалоге про будущее мироустройство. Где в центре системы есть место Пекину и Вашингтону, но в обоих столицах не желают видеть на равных с ними Москву. В качестве сильного регионального игрока — да. В качестве одного из мировых центров — вряд ли. И попытки Трампа играть с Путиным во многом есть реализацией политики недопущения превращения России в младшего партнёра и сырьевой придаток Китая. Проще говоря, использование РФ как государство-конкурента КНР в ряде регионов. И поэтому с точки зрения Трампа войну необходимо замораживать, а Россию постепенно выводить из-под санкций. (Кстати, об этом подробно писал в 2023 году в докладе "сценарии завершения войны")

Четвёрный тезис — Трамп активно говорит об интересах США и пытается навязать политикам логику бизнесмена, причём рассчитывающего на быструю окупаемость своих вложений. Имеет на это право. Но он успешен ровно до тех пор, пока с ним не начнут играть в ту же самую игру.

И вот на этом мы подходим к вопросу, вынесенному в заголовок — может ли Украина сыграть с Трампом на повышение ставок, в некотором роде с позиции силы?

На этом часть аудитории улыбнётся и посоветует посмотреть данные экономической статистики, демографии и так далее. Другая часть заявит, что, например, позиция Зеленского уже есть попыткой игры с позиции силы. Разочарую. Если говорить о позиции украинских властей, то действие укладывается в два слова "мы обиделись". Хотя бы потому что Украина пытается реагировать на заявления и действия США, пугая их (да и страны ЕС) негативными последствиями от уступок России. И не пытаясь оценить интересы иных государств в регионе и сыграть на них. Это уже ответ на первую часть — даже слабый игрок может грамотно пытаться обыграть интересы более сильных партнёров.

На этом этапе упираемся в перечень таковых. И тут стоит обратить внимание на ряд больших экономических и политических проектов в регионе. Например, в докладе "Будущее чёрного моря: сценарный анализ" я как раз пытался оценить возможности реализации глобальных проектов в черноморском регионе через призму сценариев завершения войны. Эту же логику продолжил в ряде постов по индийским инициативам. И легко вышел на группу государств, которым крайне не выгодно усиление России в регионе и мире.

Страны, которым не выгоден триумф Путина

Если ориентироваться на поддерживаемый у нас дискурс, то это должны быть государства ЕС и США. Но, вновь вспоминаем о консультациях в ОАЭ. Зато есть ряд государств, которые, на фоне ослабевания позиций РФ и деконструкции мировой системы взяли курс на собственное усиление. А среди их интересов есть место интересам Украины. В частности

1. Турция. Государство стремится стать региональной супердержавой. И уже фактически является таковым. Анкара рассчитывает стать доминирующей военной и экономической силой в Чёрном море. И уже реализует ряд масштабных проектов, в которых резкому усилению РФ нет места. В частности:

1.1. Канал Стамбул — канал из Мраморного в Чёрное море, который не только расширяет возможности логистики, но и позволяет Анкаре занять сильную позицию в вопросах сохранения либо изменения конвенции Монтрё. Хотя бы потому что рукотворный канал не пролив, а конвенция про проливы. На этот проект завязаны идеи расширения южного сухопутного маршрута "Пояса и пути" — турецко-китайского проекта, который призван создать для КНР реальную альтернативу "российскому маршруту". Сюда же завязываются планы Турции и Азербайджана расширить возможности экспорта каспийской нефти, в том числе через порты Грузии. Реализация обоих проектов ослабляет влияние РФ в регионе. И, в том числе поэтому Кремль активно противодействует. Например, влияя на политику в Грузии.

1.2. Турецкая инициатива сухопутного коридора от портов Персидского залива через Иран и Сирию к Средиземному и чёрному морям. А это уже логистический проект в котором, заинтересованы Аравийские монархии, и даже, частично Индия (хотя она заявила о собственной инициативе — об этом позже). И вновь упираемся в баланс сил на Чёрном море. А так же возможность Украины быть транзитёром грузов на Северном направлении и судоходством по Дунаю. Из дунайской комиссии РФ "попросили", но заморозка войны на своих условиях позволит Кремлю отыграть позиции. А значит пытаться влиять на реализацию данной турецкой инициативы.

1.3 Бонусы Турции как газового и нефтяного хаба. Только за последние три недели пришли новости о начале поставки турецкого газа в ЕС через территорию Ирана и Турции. Что позволяет Азербайджану получить реальные объёмы газа для возможного транзита через украинскую ГТС. И вновь обсуждается тема (в турецкой и катарской прессе) постройки газопровода из Катара через Сирию в Турцию. Естественно, что возврат ЕС к политике выкупа максимальных объёмов российского газа и нефти ставит крест на таких планах.

1.4 Турция и "турецкий мир". Анкара активно занялась культурной дипломатией и поддержкой тюркских народов. Это рассматривается как механизм расширения турецкого влияния. Пока Турция открыто не конфликтует с РФ, но в Абхазии (понимаю что это часть Грузии, но надо обозначить специфику политики), Грузии, Гагаузии уже имеем начало столкновений турецких и российских интересов. Пока РФ под санкциями и нуждается в хотя бы нейтральности турецкой стороны, Анкара может проводить политику усиления влияния. Если Россия выйдет "победителем", вряд ли.

2. Индия с её логистическими инициативами. О коридоре "север-юг", который проходит через РФ, думаю слышали. Специфика его реализации "на земле", кстати, стала одной из причин больших проблем для Армении. Но если в российском понимании коридор заканчивается в С. Петербурге, то в индийском это должен был быть маршрут от Индии до государств Балтии и Скандинавии. Проект реализуется, но неспешно. А Индия сейчас ставит на проект железной дороги от портов персидского залива к портам Израиля и Ливана. Россия заинтересована в доминировании проекта "Север-Юг". И может вновь дестабилизировать регион в случае своей "победы". Вновь конфликт интересов. А так же возможности для Украины. Ведь от портов Израиля и Ливана очень удобно организовать доставку грузов к портам "Большой Одессы", с дальнейшей транспортировкой до границ Венгрии, Словакии и Польши. (В перспективе — добавление Дуная и, при смене политики в Беларуси путь к странам Балтии). Проект, важный нам и крайне нежелательный для РФ.

3. Норвегия и Канада — государства для которых успех России несёт колоссальные риски. Речь об Арктике и реализации северных морских путей. Причём тут упомянутые страны могут выступать оппонентами как РФ, так и США. Ведь буквально на днях Россия предложила (после заморозки войны) американским компаниям вернуться к реализации арктических проектов на своей территории. Прямой конфликт интересов и предмет нашего разговора с Норвегией и Канадой.

4. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Государства, которые сейчас получают выгоду от ограничений, наложенных на торговлю российскими углеводородами. Точнее, Saudi Aramco уже с 2016-17 годов ведёт политику вхождения на европейский рынок в основном за счёт вытеснения с него "Роснефти". И проблемы русских с реализацией крайне выгодны маленькому нефтяному бизнесу аравийских принцев.

5. Неожиданные страны — Туркменистан и Казахстан. Первый получил возможность продажи газа в Европу (после долгого перерыва), второй буквально на днях добился того, что не мог получить десятилетиями — контракт на поставку нефти нефтепроводом Дружба. В Венгрию, кстати (и тут наш интерес — эта страна может слезть с российской нефтяной иглы). Нефть в Казахстане, кстати, добывают компании из США, ЕС, Японии, Китая и, в меньшей степени, РФ. Возврат России на "довоенные" позиции будет означать, что Кремль вновь "закроет" трубу для казахов. И, поставляя свой газ, сделает проблемным вход на рынок ЕС Туркменистана. Альтернатива — либо слабые позиции РФ после переговоров и, желательно, сохранение ограничений на российские углеводороды как минимум до заключения долгосрочных контрактов (а это уже 2026 год).

И, наконец, Китай. Усиление России не выгодно Пекину. Обвал тоже. Но ещё более не выгодно упомянутое предложение Кремля американским компаниям. Ведь в Северном Морском Пути заинтересована в первую очередь КНР. Налицо попытка Москвы поднять ставки в разговоре с Пекином.

А теперь важное. Вернёмся к началу текста. Для США ключевой проблемой является конкуренция с КНР. А так же появление центров силы, на которые Вашингтон не может влиять. Для части региональных и глобальных игроков (в том числе упомянутых тут) американские предложения уступок России означают проблемы в реализации планов усиления своих позиций на региональном и глобальном уровне. И часть проектов может быть реализована с использованием территории (в идеале при активном участии) Украины.

А это значит, что окружению президента Зеленского стоит подумать над организацией визита в Индию, Норвегию, Канаду и… Китай. Более того, каждой из этих стран можно предложить идеи, которые вызовут отклик. Логистика (а это в том числе помощь в модернизации УЗ) для Индии и Китая. Энергетика и полезные ископаемые (и их переработка в Украине) для Норвегии и Канады.

Для лидеров государств, которые принято считать более близкими к РФ — Казахстан, Туркменистан, Азербайджан есть смысл сделать приглашение (например, премьерам) посетить Киев. Где обсудить вопросы торговли углеводородами.

Такая позиция, вероятнее всего, взбесит Трампа. Но в формате "уступок России" за счёт Украины он не сможет предпринять резких шагов. Ведь отказ в помощи Украине будет означать политику по "сдаче" украинской независимости России. Шантажировать Зеленского Трамп попытается. А дальше случиться интересное. Ведь в конкуренции с КНР за влияние есть два "дяли Сэма". Один, в странах где доминируют США — крайне злой и агрессивный — активно противодействует любым попытках входа КНР на местный рынок. Второй, где государства уже начали сотрудничать с КНР — добрый и отзывчивый — предлагает свою, более выгодную альтернативу. Кстати, по второму алгоритму весьма успешно работает Польша.

Но не в одном Китае суть. Перечень государств достаточно широкий. И каждое из упомянутых выше имеет собственные каналы коммуникации с Вашингтоном. В каждом, в той или иной мере есть интересы США. Суть предложения — заинтересовать партнёров и конкурентов Соединённых Штатов, заставляя тех включаться в гонку за сохранение влияния на Украину (вместо продавливания своих предложений). Игра рискованная, но она может быть результативной. По крайней мере этап поиска широкого поля партнёрств ради своего усиления проходили Турция, Польша, Румыния. И они были успешными. В том числе и в сохранении интересов США, но уже без излишнего диктата.

Источник: пост Тышкевича в Facebook.