Зеленский в Британии популярнее Трампа и всех ведущих британских политиков

Украинский президент оказался более популярен в Британии, чем местные политики

Популярность президента Украины Владимира Зеленского в Британии выше, чем президента США Дональда Трампа. А президента РФ Владимира Путина в Британии просто ненавидят.

Почти две трети (64%) граждан Великобритании опрошенных 16-17 февраля международной исследовательской группой, YouGov положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В т.ч. 26% очень положительно и 38% достаточно положительно. Негативно к президенту Украины относятся 16%. Баланс поддержки Зеленского составляет 48, что выше, чем у всех ведущих британских политиков, включенных в опросник.

Дональд Трамп значительно уступает в популярности Зеленскому в Великобритании. Только 22% опрошенных британцев положительно относятся к президенту США, а 73% — отрицательно. Он очень популярен только среди избирателей правопопулистской партии Reform UK. 66% сторонников этой партии положительно относятся к президенту США. Баланс симпатий к Трампу составляет минус 59.

К президенту России Владимиру Путину в Великобритании отношение крайне отрицательное. 89% британцев негативно относятся к российскому лидеру, в том числе 83% имеют "крайне негативное" мнение о нем. Только 4% британцев положительно относятся к Путину, большинство из которых являются сторонниками правопопулистской партии Reform UK. Баланс симпатий Путина в Великобритании составляет минус 85. Это худший показатель среди всех политиков и государственных деятелей, включенный в опросник.

Симпатии-антипатии британцев к политикам коррелируют с их отношением к попыткам президента Трампа заключить сделку с Путиным в обход Украины и Европы. Британцы считают, что Европа должна поддержать Украину, в том числе вооружением, если Трамп и Путин заключат мирное соглашение на невыгодных для Киева условиях. Согласно опросу YouGov, такого мнения придерживаются 32% граждан Великобритании.

Только 11% опрошенных британцев считают, что Украину следует принудить принять соглашение и прекратить военную помощь, если она не будет согласна с условиями сделки Трампа-Путина.

Еще 20% опрошенных высказались за необходимость принятия Украиной невыгодного мира, но считают, что Европе и Великобритании нужно продолжить оказывать Киеву военную поддержку.

33% опрошенных британцев не знают, как поступить в такой ситуации.

Согласно опросу, поддержка Украины выше среди сторонников правящей партии Лейбористов. За поддержку Украины и продолжение оказание ей военной помощи высказались 38% сторонников лейбористов и 36% сторонников консерваторов. Напротив, 30% сторонников ультраправой партии Reform UK считают, что Украину следует принудить принять соглашение и прекратить военную помощь, даже если она не будет согласно с условиями сделки Трампа-Путина.