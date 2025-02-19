Церковный праздник 19 февраля: что категорически нельзя делать сегодня
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Почему сегодня нельзя хвастаться своими успехами и носить грязные вещи
В снежную погоду 19 февраля православная и греко-католическая церковь, по новоюлианскому календарю, вспоминает апостолов от 70-ти Архипа и Филимона. До смены церковного стиля святых чтили 4 марта.
Апостолы проживали в городе Колоссе, современная Турция, и были верными последователями Иисуса Христа. Филимон особенно выделялся своей преданностью вере: он сделал свой дом местом собраний христиан. Апостол Павел даже называл его жилище "домашней церковью".
Архип и Филимон всю свою жизнь несли Слово Божье. Но в противостоянии с язычниками приняли мученическую смерть за свою христианскую веру.
Традиции и приметы 19 февраля
В этот день на Руси старались задобрить приближающуюся весну. Люди подавали милостыню, кормили бездомных, пекли караваи и угощали ими нуждающихся. Для пробуждения природы и богатого урожая важно было очистить душу, поэтому 19 февраля наши предки старались проявлять больше милосердия и сочувствия.
- Прилетели грачи — снега уже не будет.
- Птицы вернулись в старые гнезда — скоро начнется теплая весна.
- Птицы кричат — к дождю.
Что нельзя делать 19 февраля
- Отказывать людям в помощи — отвернется удача.
- Сквернословить, ругаться — все плохое вернется в большем размере.
- Хвалиться своими достижениями и успехами — можно все испортить.
- Проводить день в грязной одежде — весна так пройдет.
Праздники и события 19 февраля
- День Государственного герба в Украине
- Всемирный день защиты морских млекопитающих (World Marine Mammal Protection Day)
- Международный день перетягивания каната (International Tug of War Day)
- День предотвращения плагиата (Prevent Plagiarism Day)
- День рождения синоптической карты
- День орнитолога
У кого именины 19 февраля
Сегодня именины празднуют Архип, Филимон, Евгений, Макарий, Максим и Богдан.
Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.