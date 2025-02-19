Церковный праздник 19 февраля: что категорически нельзя делать сегодня

Почему сегодня нельзя хвастаться своими успехами и носить грязные вещи

В снежную погоду 19 февраля православная и греко-католическая церковь, по новоюлианскому календарю, вспоминает апостолов от 70-ти Архипа и Филимона. До смены церковного стиля святых чтили 4 марта.

Апостолы проживали в городе Колоссе, современная Турция, и были верными последователями Иисуса Христа. Филимон особенно выделялся своей преданностью вере: он сделал свой дом местом собраний христиан. Апостол Павел даже называл его жилище "домашней церковью".

Архип и Филимон всю свою жизнь несли Слово Божье. Но в противостоянии с язычниками приняли мученическую смерть за свою христианскую веру.

Традиции и приметы 19 февраля

В этот день на Руси старались задобрить приближающуюся весну. Люди подавали милостыню, кормили бездомных, пекли караваи и угощали ими нуждающихся. Для пробуждения природы и богатого урожая важно было очистить душу, поэтому 19 февраля наши предки старались проявлять больше милосердия и сочувствия.

Прилетели грачи — снега уже не будет.

Птицы вернулись в старые гнезда — скоро начнется теплая весна.

Птицы кричат — к дождю.

Что нельзя делать 19 февраля

Отказывать людям в помощи — отвернется удача.

Сквернословить, ругаться — все плохое вернется в большем размере.

Хвалиться своими достижениями и успехами — можно все испортить.

Проводить день в грязной одежде — весна так пройдет.

Праздники и события 19 февраля

День Государственного герба в Украине

Всемирный день защиты морских млекопитающих (World Marine Mammal Protection Day)

Международный день перетягивания каната (International Tug of War Day)

День предотвращения плагиата (Prevent Plagiarism Day)

День рождения синоптической карты

День орнитолога

У кого именины 19 февраля

Сегодня именины празднуют Архип, Филимон, Евгений, Макарий, Максим и Богдан.

Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.