Никаких ультиматумов: Зеленский жестко прошелся по результатам встречи РФ и США в Эр-Рияде

Зеленский говорит, что мы и в начале войны не соглашались на ультиматумы, так почему мы сейчас это должны делать

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия нового украинского посольства в Анкаре четко высказался по поводу переговоров между США и Россией в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что Украина ни при каких обстоятельствах не примет российских ультиматумов.

По словам Президента, в начале войны Россия выдвигала требования по сокращению украинской армии, признанию оккупированных территорий российскими и установлению в Украине пророссийского руководства. Украина отвергла все эти требования. "Если в начале полномасштабного вторжения мы не согласились на ультиматумы, то почему кто-то думает, что сейчас мы это сделаем?" – подчеркнул глава государства. Видео выступления опубликовало "Телевидение Торонто".

Зеленский также сказал, что не может быть и речи о переговорах об Украине без участия Украины. Он напомнил, что никаких договоренностей не было достигнуто ни во время оккупации Киевской области, ни на встречах в Беларуси и Турции.

"Мы как государство стремимся к миру и завершению войны. Однако это должно происходить с надежными гарантиями безопасности", — подчеркнул Президент во время церемонии.

Украина рассчитывает на поддержку и гарантии безопасности США, Европейского Союза, Турции и всей Европы. Зеленский особо подчеркнул важность участия Турции в этом процессе.

"Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не признаем наши временно оккупированные территории частью России. Они есть и останутся частью Украины", — заявил глава государства. Он добавил, что не может действовать вопреки украинской Конституции и не пойдет на компромисс по территориальной целостности и суверенитету Украины.

Президент также сказал, что переносит свой визит в Саудовскую Аравию на 10 марта. "Сейчас мы ожидаем американцев в Киеве", — добавил он.

Ранее "Телеграф" также писал, что Эрдоган сделал "идеальное" предложение о мирных переговорах Украины и России. Глава Турции подчеркнул, что его страна и дальше будет поддерживать полную территориальную целостность Украины, а также будет оказывать полную поддержку для установления мира.