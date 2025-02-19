Он был первым украинцем, публично отказавшимся от советского гражданства: трагическая судьба Гелия Снегирева

Его отказ от советского гражданства в 1977 году стал беспрецедентным актом протеста, приведшим к трагической гибели писателя в психбольнице.

Гелий Снегирев — выдающийся писатель и диссидент, чья история заслуживает широкого внимания. Родившись в Харькове в 1927 году под именем Евгений, он стал известен как Гелий.

В течение своей жизни Снегирев работал как писатель, журналист, публицист и кинематографист. Его творчество включало фильмы о передовиках сельского хозяйства и рассказы, в частности "Три сына", который получил популярность.

Переломный момент

1966 год стал решающим в жизни Снегирева, когда он снял митинг против строительства стадиона в Бабьем Яру. Этот акт протеста не остался незамеченным — власти изъяли пленку, снизили его в должности и запретили снимать. Несмотря на это, Снегирев продолжал писать, но отказался от "заказного творчества", которое требовала партия. Он все больше критиковал советскую систему.

Отказ от гражданства

В 1974 году, отказавшись писать донос на друга-диссидента Виктора Некрасова, Гелий подвергся репрессиям: ему запретили печататься, а его дом постоянно обыскивали. В 1977 году он сделал решительный шаг — публично отрекся от советского гражданства во время пресс-конференции с иностранными журналистами. Он зачитал письма Брежневу и президенту США, положив свой паспорт СССР в эти документы. Этот поступок стал прецедентом.

Репрессии и наследие

Реакция советской власти была мгновенной: Снегирев был арестован и помещен в психиатрическую больницу, где его подвергали жестокой медикаментозной терапии. В 1978 году, в возрасте 51 года, он скончался в больнице Киева. Несмотря на попытки стереть его из истории, Гелий Снегирев оставил значительный след в литературе и правозащитном движении, став символом диссидентства и сопротивления тоталитаризму.

Его история является важным упоминанием о борьбе за свободу слова и права человека в условиях репрессивного режима. Снегирев заслуживает того, чтобы его имя стало известным миллионам людей.

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