Россия и США согласились в том, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений по итогам переговоров делегаций США и РФ Эр-Рияде. Он говорил об итогах встречи, договоренностях, плане Трампа, войсках НАТО, обстрелах Украины и о многом другом.

В ходе общения с журналистами он рассказал, что представителям РФ и США поручено обсудить, что необходимо сделать для подготовки встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. "Телеграф" собрал главные заявления главы МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что Россия и США также договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по "украинскому урегулированию" и уже назначены переговорщики.

Главные заявления Лаврова

Россия и США на переговорах занимались налаживанием отношений и "довольно небезуспешно ;

; Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию России ;

; Россия и США согласились в том, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы ;

; Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат переговорные команды;

после того, как обе стороны назначат переговорные команды; Представителям РФ и США поручено обсудить, что необходимо сделать для подготовки встречи Путина и Трампа ;

; Россия и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах;

В ходе переговоров была достигнута договоренность с США создавать условия по мере "урегулирования украинского конфликта", чтобы сотрудничество между Россией и Штатами возобновилось в полном объеме

создавать условия по мере "урегулирования украинского конфликта", чтобы сотрудничество между Россией и Штатами возобновилось в полном объеме Плана урегулирования якобы из трех пунктов я не видел;

Появление войск из тех же стран НАТО, но под чужим флагом , флагом Евросоюза или национальным — неприемлемо;

, флагом Евросоюза или национальным — неприемлемо; США на переговорах предложили ввести мораторий на нападения на энергетические объекты , Россия объяснила, что не атакует гражданские объекты

, Россия объяснила, что не атакует гражданские объекты Россия никогда не подвергала опасности энергосистему Украины;

Всю команду Зеленского надо урезонить, а самому ему — дать по рукам.

Отметим, что в своих заявлениях Лавров указал, что якобы Россия не бьет по энергетическим объектам Украины. Однако таких случаев только за последний год было большое количество. Например, летом прошлого года российскими ударами были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Кроме того, в апреле 2024 года россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая обеспечивала свыше 50% объема электроэнергии центра Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Лавров сделал резкое заявление насчет переговоров и уступок территорий.