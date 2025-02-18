Военный хотел защитить семью брата, но попал под суд: почему полиция не увидела необходимость обороны

Жители одного из домов в Сиховском районе Львова не имели покоя из-за "замечательного соседа"

На справедливости для действующего военнослужащего, который пытался защитить семью брата от произвола соседа – организатора наркопритона, но сам оказался на скамье подсудимых, настаивают побратимы и ветеранское сообщество Львова. Правоохранители по неизвестным причинам не рассматривали версию, что к применению силы опытный боец прибег из-за нападения троицы мужчин, один из которых имел при себе нож. Равно как и долгое время должным образом не реагировали на сигналы жителей многоэтажки, которые страдали от визитов наркозависимых львовян.

"Телеграф" узнавал подробности громкого дела, которое подняло на поверхность сразу несколько важных проблем.

"Мини-хостел" на чердаке и шприцы на лестнице

События, которые легли в основу судебного дела, разворачивались во львовской "Санта-Барбаре" (такое название в народе микрорайон Сихов получил из-за сходства арок торгово-бытового центра со зданием из известного сериала – Авт. ) летом прошлого года. Точнее, они стали кульминацией, ведь накапливалась проблема с одним из жителей девятиэтажки на проспекте Червоной Калины годами.

- О таком… не очень желанном соседстве мы узнали, когда уже заселились в дом почти три года назад, потому что в квартиру рядом постоянно приходили "друзья", как называл их хозяин, – рассказала "Телеграфу" Светлана Новицкая. – Вроде бы они навещали его маму, которая уже не дееспособна, что-то ей приносили, а на самом деле приходили за запрещенными веществами – соли этот человек продавал точно, а что еще, неизвестно. После употребления вели себя неадекватно, и это происходило и раньше – устраивали потасовки, резали кабели, воровали велосипеды и другие вещи, которые жители оставляли на общих площадях, крушили машины, припаркованные у дома. Все это наблюдали и мы, как и шприцы со жгутами, которые "гости" оставляли на подоконниках, за батареями, на лестнице. В лифтовой шахте было чуть ли не до колен этого всего, увидел это один из жителей, когда нужно было найти упавшие туда ключи.

Неприятные сюрпризы ожидали жителей дома везде

Время от времени они путали двери, потому что они одного цвета и ломились к нам в квартиру вместо соседской. Кроме того, на чердаке был полный ужас – то ли "мини-хостел", то ли нарколаборатория, какие-то кровати, шкафы, украденные вещи, баночки с разными жидкостями. Все эти люди туда регулярно поднимались, толклись, громко разговаривали, падали – все это у нас над головой. А когда кто-то закрывал решетку на лестнице, ведущей наверх, то пытались пролезть через нее, застревали. Зрелище было ужасное! — говорит Светлана.

Собеседница добавляет, что к проблеме в доме жильцы пытались привлечь внимание стражей порядка – писали обращения, "ходили по кабинетам", но должной реакции не получали. Когда визитеры вели себя слишком буйно, что-то ломалои или воровали, то обращались на спецлинию "102".

"Гости" одного из соседей шумели, курили и употребляли наркотики прямо в подъезде

- Очень удачно большинство заявлений терялось, хотя обращались и другие соседи, и в результате получалось так, что отвечать полиции было не на что, – говорит Светлана. – На вызовы тоже приезжали редко, хотя стоит отметить, что районное управление полиции находится неподалеку, наверное, и километра нет от нашего дома. Кажется, был только один случай, когда соседа забрали правоохранители, продержали часа два, максимум. Он потом еще говорил, можете звонить, сколько хотите, мне ничего не будет. На собрании жителей мы договорились установить камеры видеонаблюдения на первом и последнем этажах, чтобы максимально фиксировать все происходящее.

На видео, предоставленном Светланой редакции, действительно, можно увидеть постоянное паломничество в одну из квартир, преимущественно мужчин. Кроме того, визитеры могли курить в подъезде и даже употреблять наркотические вещества, причем в зоне обзора камер.

- Вы когда-нибудь заходили в дом (света нет — блекаут), в котором на лестничных [клетках] кишит наркоманами, что с очень высокой вероятностью имеют гепатит, СПИД, сифилис? Которые уже под кайфом или в его ожидании. Заходили? А мы жили так больше 15 лет. Вам когда-нибудь угрожали ножом под дверью вашей квартиры неадекватные наркоманы? А нам угрожали! — так о ситуации в доме отозвалась еще одна его жительница Надежда Карпюк.

Жители настаивают, что неоднократно обращались в полицию

Примером реакции полиции на обращение львовян относительно возможного немедицинского употребления наркотических веществ и их продажи в одной из квартир является ответ, датированный мартом 2024 года. В письме отмечалось: информация в Единый реестр досудебных расследований не вносилась. Причина – "отсутствие данных, указывающих на наличие уголовного правонарушения". При этом этот сигнал должно было проверить Управление по борьбе с наркопреступностью ГУНП во Львовской области и "принять в случае необходимости меры реагирования в пределах компетенции".

В марте обращения львовянки передали в Управление по борьбе с наркопреступностью

Необедность обороняться полиция не увидела

Учитывая, что ситуация с проблемным соседом не изменилась, можно предположить, что проверка не проводилась вовсе, а если и проводилась, то формально, а меры реагирования оказались неэффективными. Поздно вечером 23 июня в подъезд, где проживает Светлана с семьей, пришли сразу шесть или семь неизвестных.

– На собрании жителей, когда мы решили установить камеры, договорились, что будем пытаться выгонять посторонних людей собственными силами, – говорит Светлана. – При их появлении писали в общий чат, хотя этого можно было не делать, потому что обычно эти "гости" вели себя очень шумно, громко разговаривали. Мы на все это больше всего, возможно, реагировали, потому что у нас маленький ребенок, который пугался, плакал. И так было в тот летний день. Но на сообщение моего мужа никто из соседей не отозвался, ведь был поздний час. Тогда Олег написал брату — Ростиславу, который уже как-то помогал (тогда поговорили, пригрозили вызвать полицию, и знакомые соседа покинули дом), поэтому он надеялся снова на поддержку.

Но события на этот раз получили другое развитие. Часть визитеров встретила Ростислава Грицкива на выходе из подъезда, он оказался один против трех агрессивно настроенных мужчин, у одного из которых был при себе нож. Чтобы иметь хоть что-то для защиты, военный схватил попавшуюся под ногами палку, в этот момент почувствовал удар и нанес один в ответ. Попал, как оказалось, по хозяину проблемной квартиры – Игорю Новикову. Его держали до приезда полиции братья, а приятели бросились наутек.

Ростислав Грицкив (на фото с адвокатом Светланой Ильницкой) вынужден доказывать свою невиновность в суде

- Все, что происходило, видел сосед, который в тот момент находился на балконе, он сразу спустился и тоже общался с этим пострадавшим мужчиной, — рассказала нашему изданию адвокат Светлана Ильницкая, представляющая интересы Ростислава Грицкива в суде. – Тот не терял сознания, был при ясной памяти и хорошо себя чувствовал, к тому же был против и вызова скорой, и госпитализации. Его фактически заставили сесть в машину и поехать в больницу правоохранители, которые прибыли на вызов. Впоследствии у него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, относящаяся к тяжелым телесным повреждениям.

И именно такую квалификацию "преднамеренное тяжкое телесное повреждение" (ст. 121 Уголовного кодекса Украины) получили действия Ростислава Грицкива, и он оказался сначала в статусе подозреваемого, а затем и обвиняемого.

- Признаков необходимой обороны во время досудебного расследования представители ни полиции, ни прокуратуры не увидели, — отмечает адвокат. – Мы подавали соответствующие ходатайства, но с ними не считались, поэтому невиновность Ростислава мы доказываем в суде. Отмечу, что согласно ст. 36 Уголовного кодекса Украины каждый человек имеет право обороняться, защищать свою жизнь и здоровье, если на него напали. При этом не должна наступать уголовная ответственность, даже в случае нанесения тяжких телесных повреждений, если нападающий с оружием или это группа лиц. В случае с Ростиславом как раз имели место такие исключения, на него напали три человека, у одного из которых был нож. Об этом говорили и свидетели происшествия.

Поддержать военного в суде пришли представители ветеранского сообщества

При этом полиция не установила личность вооруженного человека и, кажется, не пыталась этого делать. Хотя правоохранители могли выяснить, кто еще присутствовал на месте происшествия, сняв информацию с коммуникационных сетей. Я не могу сказать, почему это произошло, это обычное бездействие, или какая-то заинтересованность конкретных лиц именно в таких действиях. Ведь полиции было известно, что в этом доме сбывают наркотические вещества, регулярно бывают люди, которые их употребляют. В день, когда все произошло, они быстро разыскали этих лиц, в течение трех часов после того, как им было предоставлено видео с камер наблюдения, допросили. Зато их явку в суд в качестве свидетелей полиция с момента первого судебного заседания в сентябре прошлого года и до сегодня обеспечить не смогла, – отмечает Светлана Васильевна.

Сомнения, что система сработает

На днях по делу должно было состояться очередное заседание, но оно было перенесено на 21 февраля из-за изменения состава прокуроров, которым понадобилось время для ознакомления с делом. А привлек внимание к процеесу военный Антон Петривский — знакомый Ростислава Грицкива, у которого за плечами службу в полку "Азов" (с 2016 года), также он стал на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения.

- Вместе с другими ветеранами "Азова" Ростислав не тратил время на оформление, а просто поехал тушить "пожар" "русского мира" под Киевом, где и получил ранение, — подчеркнул в разговоре с "Телеграфом" Антон. – Позже он пошел служить в одно из подразделений ВСУ (на момент инцидента находился на реабилитации во Львове – Авт. ). Занимается спортом, не употребляет алкоголь и наркотики, уравновешен и спокоен, но не допускает проявлений хамства по отношению к себе. Он пытался защитить семью своего брата, потому что не было адекватной реакции на сигналы о деятельности наркобарыги.

В своем сообщении на Facebook Антон подчеркнул, что публичность понадобилась, ведь возникли сомнения, что "правоохранительная (прокуратура прежде всего) и судебная системы по этому делу единодушны в оценке правильности действий военного". Он также отмечает, что ветеранское сообщество могло бы быть союзником полиции "в дальнейшем недопущении уличной преступности и насилия". Но учитывая, как развиваются события вокруг ситуации с Ростиславом, вряд ли у правоохранителей есть такие планы. Такое мнение выражает военный.

На судебный процесс отреагировала нардепка Наталья Пипа

Отметим также, что потерпевший Игорь Новиков, по словам Светланы Новицкой, якобы не поставил свой бизнес на паузу после летнего инцидента. Только визитеры к нему наведываются поздним вечером и пытаются вести себя тихо, или он сам выходит к возможным клиентам. При этом ее семья, как утверждает женщина, не раз получала угрозы от приятелей соседа. И, кажется, на его деятельность все-таки пару раз обращали внимание правоохранители. Ведь в Едином реестре судебных решений размещен приговор Сиховского районного суда Львова, датированный 24 июня 2020 года, о признании гражданина Новикова виновным в краже детского велосипеда. Наказанием за это стал штраф в размере 1160 грн.

Кроме того, львовянин сейчас фигурант еще уголовного дела. Постановленем Сиховского районного суда Львова от 2 октября 2024 года, в частности, назначено рассмотрение дела по его обвинению по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса. Речь идет о хранении наркотических средств без цели сбыта. Но, как известно, Игорь Новиков не появляется ни на заседании в судебном процессе, где он проходит как обвиняемый, ни на процесс, в котором он является потерпевшей стороной.

В комментариях под сообщением о суде львовяне жалуются на схожие проблемы

- Огласку этой ситуации знакомые Ростислава дали, потому что речь идет не просто о том, чтобы привлечь внимание не только к конкретному делу, а к бездействию работников правоохранительных органов в категории преступлений, связанных со сбытом наркотиков, – отмечает Светлана Ильницкая. – Все знают о случае, когда в другом доме агрессивным лицам с наркозависимостью мужчина сделал замечание и они его убили. Жители дома по проспекту Красной Калины неоднократно писали жалобы, заявления и не только из-за продажи и употребления запрещенных веществ. А потому, что одну соседку сбросили с лестничной клетки, когда она сделала замечание этим посторонним лицам. Они неоднократно повреждали имущество в подъезде, домагались одной несовершеннолетней девочки, угрожали оружием. То есть, об этом всем сообщали сотрудникам полиции, но они даже не выезжали, не фиксировали эти факты. На обращение давали формальные отписки, или вообще какие-то дикие вещи предлагали, вроде чтобы доказать сбыт наркотиков вы возьмите и установите камеру в квартире Новикова. То есть побуждали совершить незаконные действия, понимая, что полученные таким образом доказательства все равно не могут быть использованы.

Украинцы надеются, что благодаря огласке суд разберется по делу

И второй момент, к сожалению, в Украине не совсем позитивная практика судов относительно необходимой обороны. Если защищающих себя или других людей будут привлекать к уголовной ответственности, то со временем сложится такая практика, люди не будут помогать, когда станут свидетелями нападений. И третье – отношение к самим военным со стороны правоохранительных органов (например, к Ростиславу после того, как выяснилось, что он военный, неэтично относились правоохранители, и это мы видим на примере других дел). А военнослужащие, как и другие, заслуживают справедливой процедуры расследования, рассмотрения дел в суде. Даже в большей степени, потому что они дают нам возможность жить в стране, где верховенство права – это не пустой звук, – отмечает адвокат.

"Телеграф" обратился с запросом в районный отдел полиции, чтобы выяснить, сколько обращений, от жильцов дома, где произошел инцидент, поступило в течение прошлого года, какой была на них реакция, и узнать, почему действия военного были все же квалифицированы как причинение тяжких телесных повреждений. А также будет следить за судебным рассмотрением дела. По той же статье, что инкриминируют Ростиславу Грицкиву, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Из-за невозможности вернуться к выполнению задач на передовой мужчина, по словам его родных, приобщен к проведению школ по боевой подготовке.

Как сообщал "Телеграф" два года назад в суде было закрыто уголовное дело против общественного деятеля Сергея Стерненко, которому вместе с адвокатами удалось доказать свое право на защиту. Активист во время нападения на него ранил одного из своих обидчиков, впоследствии скончавшегося.