США и РФ согласовали четыре принципа работы над миром в Украине. Рубио раскрыл детали
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Завершение войны в Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии"
Несмотря на отрицание Россией участия Европы в переговорах по завершению войны в Украине, это произойдет. Ведь ЕС вводил санкции против РФ, потому должен оказаться за столом переговоров на определенном этапе.
Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в Саудовской Аравии после встречи делегаций Штатов и РФ. По его словам, завершение войны в Украине – это сложный процесс.
Главные заявления Рубио во время пресс-конференции:
- Конец войны в Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время.
- ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, поскольку вводил санкции против России.
- Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны совершить все стороны.
- Мы не намерены заранее договариваться о прекращении этого конфликта.
- Западу придется упразднить санкции против РФ в случае урегулирования войны в Украине.
По словам Рубио, США и Россия согласовали 4 принципа по итогам переговоров по Украине. В частности:
1. В Москве и Вашингтоне должно быть возобновлено нормальное функционирование дипломатических миссий.
"Чтобы мы могли продолжать этот процесс, нам необходимо чтобы дипломатические представительства работали и функционировали в нормальном режиме", — пояснил Рубио.
2. Каждая из сторон должна назначить высокопоставленных лиц в переговорные группы для работы по завершению войны в Украине.
"Мы назначим команду высокого уровня, которая займется переговорами и поиском решения, которое будет устойчивым и приемлемым для всех привлеченных сторон", — подчеркнул госсекретарь США.
3. Обсуждение геополитического и экономического сотрудничества начнется по окончании конфликта в Украине.
"Мы должны начать изучать перспективы сотрудничества в геополитической и экономической сферах, которые могут открыться в результате завершения войны", — подчеркнул Рубио.
4. Обе стороны продолжат активное участие в переговорах.
"Пять участников сегодняшних встреч продолжат участвовать в этом процессе, чтобы обеспечить его продуктивное развитие", — говорит американский госсекретарь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в СМИ раскрыли время встречи главы РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, президента США. В России уже ответили.