США и РФ согласовали четыре принципа работы над миром в Украине. Рубио раскрыл детали

Завершение войны в Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии"

Несмотря на отрицание Россией участия Европы в переговорах по завершению войны в Украине, это произойдет. Ведь ЕС вводил санкции против РФ, потому должен оказаться за столом переговоров на определенном этапе.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в Саудовской Аравии после встречи делегаций Штатов и РФ. По его словам, завершение войны в Украине – это сложный процесс.

Главные заявления Рубио во время пресс-конференции:

Конец войны в Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время.

ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, поскольку вводил санкции против России.

Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны совершить все стороны.

Мы не намерены заранее договариваться о прекращении этого конфликта.

Западу придется упразднить санкции против РФ в случае урегулирования войны в Украине.

По словам Рубио, США и Россия согласовали 4 принципа по итогам переговоров по Украине. В частности:

1. В Москве и Вашингтоне должно быть возобновлено нормальное функционирование дипломатических миссий.

"Чтобы мы могли продолжать этот процесс, нам необходимо чтобы дипломатические представительства работали и функционировали в нормальном режиме", — пояснил Рубио.

2. Каждая из сторон должна назначить высокопоставленных лиц в переговорные группы для работы по завершению войны в Украине.

"Мы назначим команду высокого уровня, которая займется переговорами и поиском решения, которое будет устойчивым и приемлемым для всех привлеченных сторон", — подчеркнул госсекретарь США.

3. Обсуждение геополитического и экономического сотрудничества начнется по окончании конфликта в Украине.

"Мы должны начать изучать перспективы сотрудничества в геополитической и экономической сферах, которые могут открыться в результате завершения войны", — подчеркнул Рубио.

4. Обе стороны продолжат активное участие в переговорах.

"Пять участников сегодняшних встреч продолжат участвовать в этом процессе, чтобы обеспечить его продуктивное развитие", — говорит американский госсекретарь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в СМИ раскрыли время встречи главы РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, президента США. В России уже ответили.