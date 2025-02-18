Наследие меценатов: как супруги Ханенко создали крупнейшую художественную коллекцию Украины

История любви, превратившаяся в культурное сокровище Украины

Музей Ханенко в Киеве — это не только культурный памятник, но и свидетельство величественной истории украинского меценатства и увлечения искусством. Основанный в 1919 году, музей берет свое начало по любви к искусству супругов Богдана и Варвары Ханенко, которые в течение 43 лет совместной жизни собрали исключительную коллекцию произведений искусства.

Варвара Терещенко, дочь известного сахарного магната, вышла замуж за Богдана Ханенко, представителя древнего казацкого рода. После медового месяца в Италии молодожены начали активно собирать картины и другие произведения искусства, посещая аукционы и частные коллекции по всей Европе. Их увлечение искусством стало основой для создания музея, открывшего свои двери для первых посетителей в мае 1918 года.

После революции 1917 года и национализации имущества большевиками музей стал государственным. Варвара Ханенко, несмотря на трудности, продолжала активно участвовать в его деятельности до конца своей жизни. Она даже добилась права жить в музее.

Вклад Варвары Ханенко

После смерти мужа в 1917 году, Варвара превратила их дом в музей мирового искусства. Однако ее жизнь была полна трудностей: большевики пытались вытеснить ее из дома-музея, позволив жить только на верхнем этаже. Она умерла в 1922 году, оставив после себя наследие в виде бесценной коллекции искусств.

После ее смерти на могиле супругов Ханенко на территории Выдубицкого монастыря установили деревянный крест с надписью "Ханенкам от Дуни". Этот крест, ставший символом забвения и бедности, был установлен служанкой Варвары Ханенко.

Современное состояние музея

Сегодня Музей Ханенко — один из ведущих музеев Украины, представляющий значительные коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира. Уникальная архитектура особняка семьи Ханенко, построенного в конце XIX века, сохраняет атмосферу истории и культуры. Коллекция музея включает более 25 000 предметов искусства, в том числе произведения таких мастеров как Питер Пауль Рубенс и Жак-Луи Давид.

Музей продолжает выполнять свою миссию — сохранять и популяризировать мировое культурное наследие, предоставляя посетителям возможность погрузиться в атмосферу прошлого через призму искусства. Постоянная экспозиция музея безопасно, но экскурсионная деятельность продолжается, проходят выставки современных художников, мастер-классы и другие мероприятия.

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