Зеленский перенес визит в Эр-Рияд и жестко высказался о встрече россиян с американцами

В Украине хотят быть открытыми для своих союзников

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Там ему должны были рассказать об итогах переговоров между США и Россией.

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Его выступление транслировалось пресс-службой ОПУ в Facebook.

По словам Зеленского, Украина как никто другой хочет завершения войны, однако настроена на достижение справедливого мира.

"Любая страна имеет двусторонний трек с другими странами. Пожалуйста, можете обсуждать что угодно. Но нельзя принимать решение без Украины, как завершить войну в Украине, те или иные условия", — сказал он.

Глава государства добавил, что украинскую делегацию не пригласили в Саудовскую Аравию, а сама эта встреча стала для Киева сюрпризом. Он добавил, что отменил визит в Эр-Рияд, чтобы это не выглядело как совпадение и не вызывать сомнения у других партнеров.

"Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии. У меня хорошие очень отношения с его королевским величеством, с Мухаммедом. Мы только что связались и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом", — сказал Зеленский.

Как сообщает Bloomberg, наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который является фактическим правителем Саудовской Аравии, настаивал на том, чтобы Украина была представлена на переговорах, однако и американцы и россияне хотели провести переговоры без ее участия.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио рассказал об итогах переговоров между делегациями США и России. По его словам, конец войны в Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время.