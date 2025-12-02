"Копеечная" себестоимость. Сколько на самом деле стоит iPhone 17 на заводе

На цену влияют не только запчасти, но и маркетинг, логистика и т.п.

Стоимость новой версии iPhone ежегодно превышает предыдущую, поэтому многие считают этот телефон премиум-классом. Однако его себестоимость не так уж высока.

Об этом пишет supercarblondie, опираясь на данные исследователей. Отмечается, что самым дорогим компонентом iPhone есть процессор.

Что нужно знать:

Себестоимость iPhone 17 стартует от 408 долларов, а цена – 1200 долларов

На стоимость телефона в Украине влияет курс доллара и налог

Аккумулятор имеет самую низкую себестоимость – 4 доллара

По подсчетам, производство одного iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ стоит Apple примерно 408 долларов. То есть это примерно треть от текущей розничной цены устройства. В США такой iPhone 17 Pro Max стоит 1200 долларов без налога. В Европе и Украине цена уже идет с налогом, который добавляют во время пересечения границы. К примеру, версия iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ в Украине стоит от 80 000 грн или 1600 в долларах.

iPhone 17

Самый дорогой компонент 17 Pro Max – процессор A19 Pro, модем 5G, модуль камеры и дисплей. Итого их цена составляет 340 долларов. Это примерно 83% от общей себестоимости устройства. Еще 20 долларов корпус, 4 доллара аккумулятор и 20 долларов память на 256 ГБ. Оперативная память стоит 22 доллара.

Заметим, что разница в 790 долларов между себестоимостью и ценой в магазинах – это не чистая прибыль. Ведь немало денег компания инвестирует в исследование и разработку процессоров, камер и iOS. В стоимость iPhone заложено глобальное производство, маркетинг и логистику. Эти характеристики не учитывались при расчете себестоимости, но они точно влияют на цену.

Цена iPhone 17 в Украине

Выходит, что себестоимость iPhone17 Мах — 408 долларов (17 313 грн), а цена на рынке — 1600 долларов (более 80 тысяч грн). Фактически в Украине стоимость популярного телефона по меньшей мере в три раза выше цены его производства.

