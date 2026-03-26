"Загадкова партія чи схема?": українці скаржаться на муляжі у коробках iPhone, куплених офіційно

Кур’єр під час видачі запевнив, що з телефоном нібито все гаразд.

Українці скаржаться на незвичну проблему під час купівлі iPhone 17 в Україні. Повідомляється про випадки, коли в коробці за десятки тисяч замість заповітного смартфона був якісний муляж.

Про дивні історії повідомляють користувачі Threads. Так, одна з покупниць повідомила, що купила на подарунок хлопцеві новенький iPhone 17 Pro Max, який зараз у магазинах коштує від 70 тисяч гривень.

Ціна iPhone 17 Pro Max

Замовлення було оформлено онлайн у одного з офіційних ресейлерів Apple в Україні (Сomfy). Товар, за її словами, прийшов із затримкою, а кур’єр під час видачі запевнив, що з телефоном все гаразд і їй достатньо подивитися на пломби коробки, щоб переконатися в якості товару.

Ситуація з підробленим iPhone

Проте вже вдома, вже під час відкриття покупки, виявилося, що замість смартфона в коробці лежав муляж.

"Хлопець відкриває коробку, пробує увімкнути — не вмикається. Вставляю type-c і розумію: це не телефон. Це дуже якісний муляж", — стверджує автор поста.

Муляж IPhone

Муляж IPhone

Як стверджує дівчина, про проблему вона повідомила магазин, який перевірив її покупку та підтвердив "підробку", проте з вирішенням проблеми нібито не допоміг. Також покупниця вже звернулася до Держспоживслужби та офіційного представництва Apple в Україні.

Акт прийому товару

"Зареєструвала заявку в офіційній підтримці Apple, але вони теж нічим не можуть допомогти, заблокувати IMEI також не можуть. Оскільки в мене на чеку немає інформації про ІМЕІ, а комфі відмовився мені її надати", — пише дівчина.

На пост дівчини вже також відповів офіційний обліковий запис Comfy, який підтвердив її слова про те, що покупка не є офіційною продукцією Apple.

"Добрий день! Ми дуже серйозно ставимося до подібних інцидентів, адже наша репутація та довіра клієнтів — наш пріоритет.

Ми провели детальну внутрішню перевірку: цей пристрій був отриманий нами безпосередньо від офіційного дистриб’ютора Apple. Весь шлях товару — від складу до моменту видачі — фіксується та контролюється. Офіційний сервісний центр підтвердив ваші слова: наданий вами пристрій дійсно не є оригінальним виробом Apple", — пише магазин.

Відповідь Comfy

У коментарях під постом знайшлися користувачі, які стверджують, що також постраждали від подібної покупки, але вже у магазині "Moyo". Наразі українці розмірковують про те, що це було — бракована партія чи "схема".

Коментарі у мережі

