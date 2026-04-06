Три вопроса о Пасхе, на которых часто "прокалываются": проверь себя

Эти знания помогут избежать распространенных речевых ошибок

Часть украинцев уже отпраздновала Пасху, но у православных христиан и греко-католиков праздник только впереди. "Телеграф" подготовил три простых вопроса об одном из величайших церковных праздников, которые помогут не пошиться в дураках, говоря о нем.

1. Как правильно называть праздник в литературном языке?

A) Пасха

B) Великдень.

2. Как правильно называется пасхальная выпечка на украинском?

A) Куліч

B) Паска

C) Бабка.

3. Как правильно назвать творожное сладкое блюдо?

A) Сирна паска

B) Творожна паска

C) Сирник великодній.

Правильные ответы

1 — B) Великдень. В украинском языке правильно говорить Великдень – это название праздника Воскресения Христова, которое закреплено в словарях. Однако встречается и Пасха — так говорят в церковном языке или в разговорном стиле.

2 — B) Паска. Паска— это правильное украинское название пасхального хлеба, тогда как "кулич" — российское заимствование, которого следует избегать. Слово же "бабка" раньше обозначало сдобную выпечку, украшенную глазурью, тогда как паски тогда украшали узорами из теста, объясняет языковед Олеся Сулима.

Сырный кулич

3 — А) Сирна паска. "Творог" для украинского языка это русизм, а "сырник" — вообще другое блюдо.

