"Это потрясающе": известный украинский боксер сразится за пояс WBC

Бывший чемпион мира по версии WBC сразится с непобежденным американцем

Украинский боксер Александр Гвоздик (20–1, 16 KO) проведет бой за пояс временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе против Дэвида Бенавидеса из США (28–0, 24 KO). Американец поднимется из второго среднего веса в лайт-хэвивейт (полутяжелую весовую категорию).

О подготовке такого поединка официально сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. Украинский боксер тут же отреагировал на известие о предстоящем поединке.

"Мой тренер пришел ко мне и рассказал об этом бое. Я думаю, это потрясающе. Вот почему я вернулся в бокс, чтобы драться на высшем уровне. Я хочу снова стать чемпионом и получить возможность подраться за все четыре пояса. Это идеально. Для меня лучше и быть не могло. Насколько я знаю, бой состоится в июне или июле", – признался Гвоздик в комментарии Boxing Scene.

"Как говорится, дыма без огня не бывает, — добавил украинский боксер. — Они сделали предложение, я сразу сказал "да" и теперь начинаю работать над этим. Я мало что могу вам сказать, это начало происходить только вчера. Я сразу сказал "да", и на этом пока все".

Украинец в своем последнем бою нокаутировал бразильца Исаака Родригеса, одержав третью победу после возобновления карьеры. Единственное поражение в карьере Гвоздик потерпел в объединительном бою против Артура Бетербиева, проиграв свой пояс WBC и титул IBF, который защищал россиянин.