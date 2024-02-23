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"Це чудово": відомий український боксер битиметься за пояс WBC

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
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Автор
Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик. Фото boxingscene.com

Колишній чемпіон світу за версією WBC зустрінеться з непереможеним американцем

Український боксер Олександр Гвоздик (20–1, 16 KO) проведе бій за пояс тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі проти Девіда Бенавідеса зі США (28–0, 24 KO). Американець піднімається з другої середньої ваги в лайт-хевівейт (напівважку вагову категорію).

Про підготовку такого поєдинку офіційно повідомив президент WBC Мауріс Сулейман. Український боксер відразу відреагував на звістку про майбутній поєдинок.

"Мій тренер прийшов до мене і розповів про цей бій. Я думаю, це приголомшливо. Ось чому я повернувся в бокс, щоб битися на найвищому рівні. Я хочу знову стати чемпіоном і отримати можливість побитися за всі чотири пояси. Це ідеально. Для мене краще і бути не могло. Наскільки я знаю, бій відбудеться у червні чи липні", – зізнався Гвоздик у коментарі Boxing Scene.

"Як мовиться, диму без вогню не буває, — додав український боксер. — Вони зробили пропозицію, я відразу сказав "так" і тепер починаю працювати над цим. Я мало що можу вам сказати, це почало відбуватися лише вчора. Я відразу сказав "так", і на цьому поки що все".

Українець у своєму останньому бою нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса, здобувши третю перемогу після відновлення кар’єри. Єдину поразка в кар’єрі Гвоздик зазнав в об’єднавчому бою проти Артура Бетербієва, програвши свій пояс WBC та титул IBF, який захищав росіянин.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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#Бокс #Олександр Гвоздик