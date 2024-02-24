"Адское домино": Кличко рассказал, что произойдет, если Запад перестанет помогать Украине (видео)

Легенда бокса сделал заявление, пристыдив союзников за недостаточную помощь Украине

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к иностранным партнерам Украины по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. Экс-боксер напомнил западным партнерам о важности поддержки нашей страны.

Соответствующий комментарий Кличко разместил на своей странице в Twitter. Бывший спортсмен считает, что без помощи Запада Украина падет, а после этого "вся остальная Европа упадет в адское домино".

"Русская империалистическая война, которая должна была длиться два дня, длится уже два года.

Два года смерти и разрушения. Исчезли целые города. Тысячи детей похитили. Потоки слез не могут смыть кровь, заливающую всю мою страну.

Два года мы боремся за защиту наших семей, свободу. Некоторые называют это чудом. Это не чудо, это героическая жертва. Но мы не можем держаться вечно. Если больше не придет помощь, Украина упадет. И тогда вся остальная Европа упадет в адское домино.

Мы отдаем вам свою жизнь, чтобы защитить ваш образ жизни. Продолжайте уделять нам свое внимание, помощь и оружие, чтобы сократить это самодержавие. Таким образом, диктатура терпит поражение, а демократия в конце концов победит. Слава Украине", – сказал Кличко.

Самые чувственные стихи ко второй годовщине полномасштабной войны

Напомним, Владимир на телешоу в Германии неоднозначно высказался на тему войны. К слову, Кличко-младший активно выступает против допуска представителей стран-агрессоров на Олимпийские игры в Париже. Добавим, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянами выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями.