"Пекельне доміно": Кличко розповів, що станеться, якщо Захід перестане допомагати Україні (відео)

Легенда боксу зробив заяву, присоромивши союзників за недостатню допомогу Україні

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко звернувся до іноземних партнерів України з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Ексбоксер нагадав західним партнерам про важливість підтримки нашої країни.

Відповідний коментар Кличко розмістив на своїй сторінці у Twitter. Колишній спортсмен вважає, що без допомоги Заходу Україна впаде, а після цього "вся решта Європи впаде в пекельне доміно".

"Російська імперіалістична війна, яка мала тривати два дні, триває вже два роки.

Два роки смерті та руйнування. Зникли цілі міста. Тисячі дітей викрали. Потоки сліз не можуть змити кров, що заливала всю мою країну.

Два роки ми виборюємо захист наших сімей, свободу. Дехто називає це дивом. Це не диво, це героїчна жертва. Але ми не можемо триматися вічно. Якщо більше не прийде допомога, то Україна впаде. І тоді вся решта Європи впаде в пекельне доміно.

Ми віддаємо вам своє життя, щоб захистити ваш образ життя. Продовжуйте приділяти нам свою увагу, допомогу та зброю, щоб скоротити це самодержавство. Таким чином, диктатура зазнає поразки, а демократія врешті-решт переможе. Слава Україні", – сказав Кличко.

Найчуттєвіші вірші до другої річниці повномасштабної війни

Нагадаємо, Володимир на телешоу у Німеччині неоднозначно висловився на тему війни. До речі, Кличко-молодший активно виступає проти допуску представників країн-агресорів на Олімпійські ігри у Парижі. Додамо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив росіянам виступити на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями.