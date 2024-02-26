Путина назвали главным спортсменом России: отметился "ряженый десантник"

Бывший спортсмен активно поддерживает власти РФ

Бывший российский боксер Денис Лебедев, который всерьез порассуждал на тему президентства Александра Усика, назвал главу Кремля Владимира Путина главным спортсменом России.

Соответствующее заявление Лебедева приводит РИА Новости. Денис считает, что при Путине в России все будет хорошо.

"Наш президент сам спортсмен. Вообще, спортсмен номер один – это, конечно же, Владимир Владимирович [Путин]. Посмотрите, как он общается с атлетами. Это очень приятно.

В какой еще стране мира есть подобное? Нигде и никогда такого не было! А это же зачастую молодежь, будущее нашего государства, то, что дает надежду, что в России все будет хорошо", – заявил экс-чемпион мира по боксу в крузервейте.

В сети лишь посмеялись над словами "ряженого десантника" Лебедева. Пользователи высмеяли подхалимство экс-боксера.

Отметим, Лебедев выходил на ринг в голубой тельняшке и в голубом берете — атрибутами ВДВ. При этом он никогда не служил в воздушно-десантных войсках. Наибольшую известность россиянин получил после боя с Гильермо Джонсом, в поединке с которым он получил огромную гематому на пол-лица.

Ранее сообщалось, что американский боксер Кевин Джонсон, променявший отца на Путина, получил квартиру в Самаре. До этого "Владимирович" получил паспорт РФ.