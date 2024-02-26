Американский боксер, променявший отца на Путина, получил квартиру в РФ (видео)

Боксер подыгрывает российской пропаганде, а власти РФ за это щедро платят

Известный американский боксер Кевин Джонсон, который стал гражданином РФ и взял отчество "Владимирович" в честь главы Кремля Владимира Путина, получил квартиру в Самаре.

Соответствующий сертификат на жилье Кевину вручил промоутер Владимир Хрюнов во время бойцовского турнира "Бокс на Волге" в Самаре. Об этом сообщает Р-Спорт.

"Сегодня необычный день. Я очень сильно благодарен всем, кто этому помогал, у Кевина Джонсона сегодня в Самаре новоселье. Мы ему вручаем сертификат на получение квартиры в городе Самара", – объявил промоутер.

"Все знают, что Самара – это мое место. Я говорил об этом, когда только приехал сюда: это то же самое, что у меня дома в Америке", — отреагировал на подарок Джонсон.

Отметим, Джонсон известен украинским болельщикам по поединку с Виталием Кличко. "Доктор Железный Кулак" нанес американцу первое поражение в карьере, разгромив его в 12-раундовом титульном бою.

Напомним, в январе Джонсон получил российский паспорт. Боксер в последнее время выступает в России, выходя на ринг в футболке с изображением Путина.