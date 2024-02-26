Путіна назвали головним спортсменом Росії: відзначився "ряджений десантник"

Колишній спортсмен активно підтримує владу РФ

Колишній російський боксер Денис Лебедєв, який серйозно міркував на тему президентства Олександра Усика, назвав голову Кремля Володимира Путіна головним спортсменом Росії.

Відповідну заяву Лебедєва наводить РИА Новости. Денис вважає, що за Путіна в Росії все буде добре.

"Наш президент сам спортсмен. Взагалі, спортсмен номер один — це, звичайно ж, Володимир Володимирович [Путін]. Подивіться, як він спілкується з атлетами. Це дуже приємно.

У якій ще країні світу є таке? Ніде ніколи такого не було! А це ж найчастіше молодь, майбутнє нашої держави, те, що дає надію, що в Росії все буде добре", – заявив ексчемпіон світу з боксу у крузервейті.

У мережі лише посміялися зі слів "рядженого десантника" Лебедєва. Користувачі висміяли підлабузництво ексбоксера.

Зазначимо, Лебедєв виходив на ринг у блакитному тільнику та у блакитному береті — атрибутами ВДВ. При цьому він ніколи не служив у повітрянодесантних військах. Найбільшу популярність росіянин отримав після бою з Гільєрмо Джонсом, у поєдинку з яким він отримав величезну гематому на півобличчя.

Раніше повідомлялося, що американський боксер Кевін Джонсон, який проміняв батька на Путіна, отримав квартиру в Самарі. До цього "Володимирович" отримав паспорт РФ.