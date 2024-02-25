Майк Тайсон зашкварился, наградив россиянина с триколором (видео)

Российский флаг не смутил легенду бокса

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилось большое шоу смешанных единоборств PFL vs Bellator, в рамках которого бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков (16-2) встретился с бразильцем Бруно Каппелоццей (14-6). К слову, недавно Украина потеряла своего единственного чемпиона Bellator.

Поединок завершился победой Немкова удушающим приемом во втором раунде. После боя титул чемпиона россиянину вручал легендарный американский боксер Майк Тайсон, передает пресс-служба PFL в Instagram.

Тайсон не побрезговал стоять рядом с российским бойцом с российским флагом на плечах. Более того, он поздравил Немкова и поднял его руку вверх.

Отметим, пока Bellator не был поглощен PFL, Немкову не просто запрещено было выходить с российским флагом — его даже не объявляли бойцом из РФ. Сейчас PFL выкупил промоушен Bellator и бан РФ был автоматически снят.

Ранее "Телеграф" сообщал о победе украинца Дмитрия Гриценко (9-0) на шоу Bellator 300 в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Напомним, украшением турнира Bellator 272 стал нокаут в главном бою Серхио Петтис — Киоджи Хоригучи.