"Получили 15,6 балла, что является личным рекордом": тренер гимнаста Ковтуна про победу на этапе КМ

На двух первых этапах Кубка мира Илья Ковтун показал максимальный результат на брусьях

Тренер Ильи Ковтуна Ирина Горбачева прокомментировала победы украинского гимнаста на этапах Кубка мира в Каире и Коттбусе в упражнении на параллельных брусьях. Эти два этапа стали первыми крупными соревнованиями в 2024-м году и в обоих Илья Ковтун выигрывал, а Олег Верняев занимал 2-е место в упражнении на брусьях.

Вместе с тем, наставник Ильи пока не склонна к восторженным комментариям, делая упор на проблемы. В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" Ирина Горбачева отметила:

"Есть небольшие проблемы с ногой, потому что мы ускорили период восстановления. Он должен был начать прыгать через четыре месяца, но мы рискнули выступить уже на втором этапе КМ. При этом, могли уже на первом этапе выступать из-за отказа одного и наших спортсменов, но не рискнули. Сейчас же мы немного попрыгали и поняли что можем сделать самую простую комбинацию, скорее для себя, и поэтому рискнули принять участие в соревнованиях. На первом этапе мы прошли четыре вида, без прыжков, а на втором – уже пять видов, вместе с вольными упражнениями. Получили весьма неплохие оценки, при том, что в вольных упражнениях был заступ на 0,01 балла. Таким образом, не выполняя вольных упражнений с чемпионата мира-2023, уже четыре месяца, мы, что называется, "с листа" выступили и получили неплохую оценку. Довольны ми и другими снарядами. И на кольцах мы хорошо выступили, результат на первом этапе КМ был выше 13 баллов, что очень важно для многоборья. Ведь кольца – не наш вид из-за антропометрических данных (Ковтун высокий и у него тяжелая кость – Ред.). На втором этапе оценка была ниже, но этому есть причины – у нас порвались накладки на кольца. К счастью, обошлось без травм. Но, вместе с тем, из-за запасных накладок он сильно разодрал руки".

Говоря же о основном виде программы для Ильи, тренер отметила: "Что касается брусьев, то мы получили оценку 15,6 на первом этапе, что является личным рекордом Ильи. Но, все равно, нужно повышать коэффициент трудности упражнения. Мы это понимаем, мы над этим работаем, у нас есть некоторые заметки по этому поводу. Трудность нужно добавлять, потому что есть китаец, у которого очень высокая база, есть американец, который отлично выступает на брусьях. Китаец будет на следующем этапе Кубка мира в Баку, будем соревноваться с ним, американец пока задействован во внутри американских соревнованиях – отборе на Олимпиаду. С американцем мы, кстати, соревновались в прошлом году и он получил очень высокую оценку в квалификации, но в финале не выдержал психологического напряжения и проиграл Илье. Что лишний раз доказывает, гимнастика – это не только сложность и высокий коэффициент упражнений, но и психологическая борьба.

С другой стороны, Илья уже третий сезон соревнуется в Кубке мира среди взрослых, где есть 4 основных этапа. И в прошлые сезоны мы выиграли 7 из 9 этапов, только однажды заняв 2-е место. То есть, с учетом нынешних двух побед на этапах КМ, у нас 9 золотых медалей из 10 возможных. Плюс, одно серебро. Я считаю, что это отличный результат".

Ранее стало известно, что Верняеву сократили дисквалификацию за допинг. Спортсмен сможет выступить на Играх в Париже-2024.