"Отримали 15,6 бала, що є особистим рекордом": тренер гімнаста Ковтуна про перемогу на етапі КС

На перших двох етапах Кубка світу Ілля Ковтун показав максимальний результат на брусах.

Тренер Іллі Ковтуна Ірина Горбачова прокоментувала перемоги українського гімнаста на етапах Кубка світу у Каїрі та Коттбусі у вправі на паралельних брусах. Ці два етапи стали першими великими змаганнями у 2024-му році та в обох Ілля Ковтун вигравав, а Олег Верняєв посів 2-е місце у вправі на брусах.

Разом з тим, наставник Іллі поки не схильна до захоплених коментарів, спираючись на проблеми. В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" Ірина Горбачова зазначила:

"Є невеликі проблеми з ногою, тому що ми прискорили період відновлення. Він мав почати стрибати через чотири місяці, але ми ризикнули виступити вже на другому етапі КС. При цьому могли вже на першому етапі виступати через відмову одного з наших спортсменів. Зараз ми трохи пострибали і зрозуміли що можемо зробити найпростішу комбінацію, швидше для себе, і тому ризикнули взяти участь у змаганнях. На першому етапі ми пройшли чотири види, без стрибків, а на другому – вже п’ять видів, разом з вільними вправами Отримали дуже непогані оцінки, при тому, що у вільних вправах був заступ на 0,01 бала. І на кільцях ми добре виступили, результат на першому етапі КС був вище 13 балів, що дуже важливо для багатоборства. Адже кільця – не наш вид через антропометричні дані (Ковтун високий і в нього важка кістка – Ред.). На другому етапі оцінка була нижчою, але на це є причини – у нас порвалися накладки на кільця. На щастя, обійшлося без травм. Але водночас через запасні накладки він сильно роздер руки".

Говорячи про основний вид програми для Іллі, тренер зазначила: "Що стосується брусів, то ми отримали оцінку 15,6 на першому етапі, що є особистим рекордом Іллі. Але все одно потрібно підвищувати коефіцієнт складності вправи. Ми це розуміємо, ми над цим працюємо, у нас є деякі нотатки з цього приводу. Складність треба додавати, тому що є китаєць, у якого дуже висока база, є американець, який чудово виступає на брусах. Китаєць буде на наступному етапі Кубка світу в Баку, змагатимемося з ним, американець поки що задіяний у внутрішніх американських змаганнях — відборі на Олімпіаду. З американцем ми, до речі, змагалися минулого року і він отримав дуже високу оцінку у кваліфікації, але у фіналі не витримав психологічної напруги і програв Іллі. Це ще раз підкреслює, що гімнастика – це не лише складність і високий коефіцієнт вправи, а й психологічна боротьба.

З іншого боку, Ілля вже третій сезон змагається у Кубку світу серед дорослих, де є 4 основні етапи. І в минулі сезони ми виграли 7 із 9 етапів, лише одного разу посівши 2-е місце. Тобто, з урахуванням нинішніх двох перемог на етапах КС, у нас 9 золотих медалей із 10 можливих. Плюс одне срібло. Я вважаю, що це чудовий результат".

Раніше стало відомо, що Верняєву скоротили дискваліфікацію за допінг. Спортсмен зможе виступити на Іграх у Парижі-2024.