Футболист сборной Украины перешел в московский "Спартак"

Футболист, похоже, продолжит карьеру в России

Бывший вратарь сборной Украины U-21 Мирослав Зновенко перешел в российский клуб "Спартак-2" из Москвы. Недавно украинский футболист "Шахтера" сбежал в РФ.

О переходе голкипера сообщает Transfermarkt, хотя официальной информации по этому поводу не было. В то же время 21-летний украинец уже сыграл за "Спартак-2" в товарищеском матче против "Енисея" на "Кинопоиск FNL Camp", передает пресс-служба москвичей.

Зновенко – уроженец Луганска. В 2014-м году футболист перебрался из академии "Зари" в академию "Металлиста", позже – в академию "Днепра". В 2019 году Мирослав перешел в "Днепр-1", после чего играл в аренде за "Никополь" и "Металлист". В июле 2023 вратарь стал свободным агентом. Добавим, что на счету Зновенко 5 матчей за молодежные сборные Украины – 1 поединок за U-21 и 4 — за U-18.

Отметим, "Спартак-2" является фарм-клуб московского "Спартака". Фарм-клубы часто используются для обкатки молодых игроков и для получения игровой практики спортсменами.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал игру Артема Довбика в "Жироне". К слову, украинский нападающий три месяца подряд получает награду "Лучший игрок месяца" в испанском клубе.