Возможен ли реванш Усик - Фьюри: стала известна позиция WBO

Всемирная боксерская организация допускает проведение двух боев за титул абсолютного чемпиона мира

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель высказался о поединке чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. По словам функционера, организация одобрит реванш боксеров.

Вместе с тем Валькарсель призвал не забегать вперед и дождаться, как будут развиваться события. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

"Да, мы хотим санкционировать оба боя. Мы можем санкционировать реванш. Давайте сначала посмотрим, что произойдет, потому что в боксе ничего нельзя воспринимать как данность. Давайте посмотрим, как все сложится, а затем будет отталкиваться от этого", — сказал Валькарсель.

Поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Ранее отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван.

В свою очередь, в команде Усика заявили, что шоу состоится в любом случае — у украинца нашли замену Фьюри на случай форс-мажора. Также известно, что если Усик или Фьюри не явятся на поединок, то они должны будут заплатить по 10 миллионов долларов штрафа.