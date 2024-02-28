Чи можливий реванш Усик — Ф’юрі: стала відома позиція WBO

Всесвітня боксерська організація припускає проведення двох боїв за титул абсолютного чемпіона світу

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсель висловився про поєдинок чемпіона світу за версіями WBA/WBO/IBF у надважкій вазі Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі. За словами функціонера, організація схвалить бій-реванш боксерів.

Водночас Валькарсель закликав не забігати наперед і дочекатися, як розвиватимуться події. Про це він заявив в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing Social.

"Так, ми хочемо санкціонувати обидва бою. Ми можемо санкціонувати реванш. Давайте спочатку подивимося, що станеться, тому що в боксі нічого не можна сприймати як даність. Давайте подивимося, як усе складеться, а потім відштовхуватимемося від цього", — сказав Валькарсель.

Поєдинок Усика та Ф’юрі відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії. Раніше батько Ф’юрі запевнив, що бій із Усиком більше не буде зірвано.

У свою чергу, у команді Усика заявили, що шоу відбудеться у будь-якому разі — в українця знайшли заміну Ф’юрі на випадок форс-мажору. Також відомо, що якщо Усик чи Ф’юрі не з’являться на поєдинок, то вони мають заплатити по 10 мільйонів доларів штрафу.