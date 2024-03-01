Путин наградил самого бесполезного чиновника РФ

Мероприятие проходило в Кремле, правда, без президента РФ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, бывший зять которого сбежал в США, получил орден Александра Невского. Награду вручил помощник президента РФ Игорь Левитин в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Об этом сообщает ТАСС. Указ о награждении Позднякова за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу подписал глава Кремля Владимир Путин.

"Дорогие друзья, для меня большая честь находиться в стенах Кремля и получить награду за свои скромные заслуги. Но это общая награда всей нашей большой спортивной семьи.

Особенно ценно, что ее вручили во времена беспрецедентного давления на российский спорт. Уверен, посредством физической культуры и спорта наша страна будет еще более сплоченной и великой", – сказал Поздняков.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию возглавляет ОКР с 2018 года. В сети отметили, что на данный момент Поздняков является самым бесполезным чиновником в РФ, ведь Россию фактически исключили из мирового спорта из-за полномасштабного нападения на Украину.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о приостановлении деятельности ОКР, который нарушил "территориальную целостность Украины". Ранее МОК допустил россиян на Олимпийские игры-2024, правда, с некоторыми ограничениями.