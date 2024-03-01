Путін нагородив "найкориснішого" чиновника РФ

Захід проходив у Кремлі, щоправда, без президента РФ

Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков, колишній зять якого втік у США, отримав орден Олександра Невського. Нагороду вручив помічник президента РФ Ігор Левітін у Державному Кремлівському палаці у Москві.

Про це повідомляє ТАСС. Указ про нагородження Позднякова за внесок у розвиток фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу підписав голова Кремля Володимир Путін.

"Дорогі друзі, для мене велика честь перебувати в стінах Кремля й отримати нагороду за свої скромні заслуги. Але це загальна нагорода всієї нашої великої спортивної родини.

Особливо цінно, що її вручили за часів безпрецедентного тиску на російський спорт. Упевнений, за допомогою фізичної культури та спорту наша країна буде ще більш згуртованою та великою”, – сказав Поздняков.

Чотириразовий олімпійський чемпіон з фехтування очолює ОКР з 2018 року. У мережі зазначили, що наразі Поздняков є наймарнішим чиновником у РФ, адже Росію фактично виключили зі світового спорту через повномасштабний напад на Україну.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення про зупинення діяльності ОКР, який порушив "територіальну цілісність України". Раніше МОК допустив росіян на Олімпійські ігри-2024, щоправда, з деякими обмеженнями.