"На Олимпиаду еду, в первую очередь, прогрессировать": чемпион мира Бухов о задачах перед Играми Париж-2024

Чемпион мира по плаванию уже готовится к предстоящим Играм

Украинский пловец, первый за 17 лет украинский чемпион мира и первый в истории Украины чемпион на 50-метровке вольным стилем Владислав Бухов поделился эмоциями от победы на ЧМ и рассказал о планах на будущее. В частности, 21-летний спортсмен уже вовсю готовится к главному старту года — Олимпийским играм в Париже.

При этом, Владислав, по его собственному признанию, не ставит каких-то особых целей перед Играми. Спортсмен рассказал "Телеграфу", что всегда соревнуется с собой, пытаясь превзойти личный рекорд.

"Я еду в первую очередь прогрессировать, улучшать личный рекорд. Будем с тренером делать все, чтобы у нас это получилось. А ко всем ожиданиям я отношусь спокойно, меня это особо не тревожит", — говорит Бухов.

Говоря об условиях подготовки к Играм спортсмен отмечает: "Сейчас я приехал в Киев, буду тренироваться здесь, у меня 10 тренировок в неделю. Конечно, никакого отпуска нет и быть не может, впереди Олимпиада.

Что касается войны… Да, много что поменялось. Из-за тревог выгоняют из бассейна, ты не можем плавать, ты идешь в подвал. Много тренировок так срывается, соответственно. И моральное состояние не всегда стабильное из-за этого. Это все давит, ты не можешь качественно выполнить работу в рамках тренировки.

Другое дело, что не только я от этого страдаю. Все мы от этого страдаем, все украинцы. У всех над головой летают ракеты. И ты не знаешь, что с тобой будет завтра…"

А говоря о своем отношении к Олимпиаде замечает: "Я согласен в том плане, что у Олимпиады свое настроение. У каждого соревнования есть своя фишка, и у Олимпиады – тоже. В том числе, потому что все спортсмены живут в одном месте, едят все вместе, абсолютно все спортсмены. И это придает свою изюминку этому турниру. Олимпиада не похожа ни на какие другие соревнования.

Но чтобы вот так "вау-вау"… Для меня нет, но я замечаю, что у других атлетов есть такие чувства к Играм. Они совершенно другие, нежели иные соревнования".

Напомним, что на чемпионате мира-2024 в Дохе 21-летний пловец из Донецка стал первым в истории Украины чемпионом мира на 50-метровке вольным стилем.