"На Олімпіаду їду насамперед прогресувати": чемпіон світу Бухов про завдання перед Іграми Париж-2024

Чемпіон світу з плавання вже готується до майбутніх Ігор

Український плавець, перший за 17 років український чемпіон світу та перший в історії України чемпіон на 50-метрівці вільним стилем Владислав Бухов поділився емоціями від перемоги на ЧС та розповів про плани на майбутнє. Зокрема, 21-річний спортсмен вже готується до головного старту року — Олімпійських ігор у Парижі.

При цьому Владислав, за його власним зізнанням, не ставить якихось особливих цілей перед Іграми. Спортсмен розповів "Телеграфу", що завжди змагається із собою, намагаючись перевершити особистий рекорд.

"Я їду в першу чергу прогресувати, покращувати особистий рекорд. Будемо з тренером робити все, щоб у нас це вийшло. А до всіх очікувань я ставлюся спокійно, мене це особливо не турбує", — каже Бухов.

Говорячи про умови підготовки до Ігор, спортсмен зазначає: "Зараз я приїхав до Києва, тренуватимуся тут, у мене 10 тренувань на тиждень. Звичайно, ніякої відпустки немає і бути не може, попереду Олімпіада.

Щодо війни… Так, багато що змінилося. Через тривоги виганяють із басейну, ти не можеш плавати, ти йдеш у підвал. Багато тренувань так зривається відповідно. І моральний стан не завжди стабільний через це. Це все тисне, ти не можеш якісно виконати роботу у рамках тренування.

Інша річ, що не лише я від цього страждаю. Усі ми від цього страждаємо, усі українці. У всіх над головою літають ракети. І ти не знаєш, що з тобою буде завтра..."

А говорячи про своє ставлення до Олімпіади зауважує: "Я згоден у тому плані, що Олімпіада має свій настрій. У кожного змагання є своя фішка, і Олімпіада – теж. У тому числі, тому що всі спортсмени живуть в одному місці, їдять усі разом, абсолютно всі спортсмени, і це надає свою особливість цьому турніру.Олімпіада не схожа на жодні інші змагання.

Але щоб ось так "вау-вау"... Для мене такого немає, але я помічаю, що інші атлети мають такі почуття до Ігор. Вони зовсім інші, ніж інші змагання".

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2024 у Досі 21-річний плавець із Донецька став першим в історії України чемпіоном світу на 50-метрівці вільним стилем.