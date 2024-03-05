"Сначала не поверил, потом обрадовался": чемпион мира по плаванию Бухов о первой крупной победе и планах на Олимпиаду

За пять месяцев до Игр-2024 в составе сборной Украины появился еще один претендент на золотую медаль

На чемпионате мира по водным видам спорта, который завершился в Дохе (Катар) единственную золотую медаль в составе сборной Украины завоевал пловец Владислав Бухов. 21-летний спортсмен стал сильнейшим на дистанции 50 метров вольным стилем. Более того, на пути к финалу, в полуфинальном заплыве он установил новый рекорд Украины, побив предыдущее достижение, которое держалось 8 лет. А уже на следующий день стал первым в истории Украины чемпионом мира на этой дистанции. И первым вообще украинским чемпионом мира по плаванию за 17 лет.

За пять месяцев до старта Олимпийских игр Париж-2024 Владислав в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал о том, как установил рекорд Украины, какие эмоции ощутил после завоевания золота ЧМ, вспомнил о своем пути в плавание, современном пятиборье, с которого начинался его спортивный путь и… мамином борще, своем любимом блюде.

Владислав, Вы побили рекорд Украины на 50-метровке, который держался 8 лет, завоевали первое в истории золото ЧМ на этой дистанции… Какие ощущения?

Ощущения успешно проделанной работы до этого, что все правильно сделали с тренером. Тренировались, подготовились, не болели, ритм подготовки не сбивался… В общем, все сделали хорошо. Ну и просто приятные ощущения от рекорда. Это значит, что ты на правильном пути, прогрессируешь.

Что-то необычное почувствовали?

Необычное – нет (смеется).

Какая первая мысль была, когда увидели рекордные цифры на табло?

Счастлив был, было немного неожиданно.

Во время заплыва не чувствовали, что как уж очень хорошо идет?..

Нет, такого не было. Просто приплыл, посмотрел, увидел результат. Стало приятно. Но радоваться было рано. Ведь это все было в полуфинале, впереди предстоял финал, так что сильно особо не радовались ни я, ни команда.

А вообще было какое-то особое ощущение перед прошедшим ЧМ?

Перед каждым чемпионатом я уверен в себе что буду делать свою работу. Понятно, что не было такого чувства, что я побью сегодня рекорд Украины, что суперготов. Нет, такого нет. Скорее, просто уверенность в том, что ты прогрессируешь, в том что ты улучшишь свой личный рекорд, который был до этого.

Владислав Бухов

А уже после финала, когда стали чемпионом мира на 50-метровке, какая первая мысль была?

Первая мысль? Сначала не поверил, потом обрадовался. Еще раз посмотрел на табло, убедился. Как-то так…

Вы уже далеко не дебютант взрослых соревнований, чем нынешний чемпионат принципиально отличался от других?

Принципиально – ничем. Абсолютно такой же чемпионат мира, как и предыдущий, на котором я был, в Японии. Для спортсменов у3словия были очень хорошие. Все было сделано и организовано как всегда на очень высоком уровне. Так что, нет у него никаких отличий.

Всегда разница в климате, в городе. Зависит от того куда ты приезжаешь, места проведения соревнования. В какую страну прилетаешь. Так что, скорее, тут в этом разница. чем конкретно в соревнованиях.

Прыгуны в воду рассказывали о разных недостатках, вроде "волнистых" трамплинов и отсутствия теплой воды в душе. Как с условиями было у пловцов?

Нет, я никаких проблем для себя не ощутил и не заметил. У нас стандартный бассейн 50-метровый, стандартные стартовые тумбочки, которые практически везде одинаковые. Вода в бассейне была обычной температуры, теплая вода в душе вроде была.

Вообще в Дохе понравилось?

Сам город… Он очень специфический, как и любой арабский город. Как говорится, на вкус и цвет… Лично мне понравился, с точки зрения туристической, красивый.

Владислав Бухов

В чем различия между "полтинником" и 100-метровкой? Считается, что это "смежные" дисциплины, но у Вас лично, 50-метровка получается гораздо лучше.

Это абсолютно разные дистанции. Ведь даже если так посмотреть, открыть протокол финала на 100 метров и на 50, то там может и есть 2-3 совпадения по спортсменам, но, в основном, на 100-метровке другие спортсмены добиваются результата. Соответственно, ты строишь свой тренировочный процесс так, что ты готовишься на 100 метров. Это совершенно другие тренировки, по-другому все делаешь, плаваешь на тренировках. Моя основная дистанция полтинник, соответственно, я готовлюсь на 50 метров. Но 100 я тое плаваю, тоже с тренером хотим прогрессировать на этой дистанции. Но приоритеты всегда расставляем таким образом, что 50-метровка – на первом месте. В основном, тренируемся чисто под эту дистанцию.

Впереди Олимпиада, куда Вы приедете действующим чемпионом мира, фактически, главным фаворитом 50-метровки…

Я еду в первую очередь прогрессировать, улучшать личный рекорд. Будем с тренером делать все, чтобы у нас это получилось. А ко всем ожиданиям я отношусь спокойно, меня это особо не тревожит.

Кстати, это уже вторые Ваши игры. На первых, в 19 лет, Вы дошли до полуфинала…

Это прежде всего опыт, как и чемпионат мира, чемпионат Европы, какой-то престижный коммерческий турнир, где выступают все сильнейшие. Да, безусловно, в какой-то степени он поможет. Чем больше ты соревнуешься и набираешься опыта, тем потом тебе будет легче на соревнованиях. Ты будешь что-то знать больше, будешь готов к каким-то ситуациям нестандартным. Ко всему, что приходит с опытом.

Многие спортсмены отмечают, что Олимпиада – совсем другое. Начиная от условий проживания, где все атлеты мира живут в "олимпийской деревне" до того, что нервная система работает совсем по-другому. И на Игры нужно настраиваться по-особому.

Я согласен в том плане, что у Олимпиады свое настроение. У каждого соревнования есть своя фишка, и у Олимпиады – тоже. В том числе, потому что все спортсмены живут в одном месте, едят все вместе, абсолютно все спортсмены. И это придает свою изюминку этому турниру. Олимпиада не похожа ни на какие другие соревнования.

Но чтобы вот так "вау-вау"… Для меня нет, но я замечаю, что у других атлетов есть такие чувства к Играм. Они совершенно другие, нежели иные соревнования.

В олимпийской деревне с кем-то особо общались, не знаю, со звездами НБА, кем-то еще из знаменитых атлетов, может автограф у кого-то брали?

Нет, такого не было. Общался с коллегами из нашей команды по плаванию, с которыми мы вместе ездили на Игры в Токио. С ними, в основном, общался, уже по привычке. Ведь мы вместе ездили в бассейн, на тренировки, соревнования. С кем-то еще я там не познакомился.

С другой стороны, прикольно смотреть на спортсменов из разных видов спорта со стороны, ведь они все разные по телосложению.

Владислав Бухов

Расскажите, как начинали заниматься плаванием.

В 15 лет я уходил из секции современного пятиборья, пошел в ближайший к дому бассейн "Наука и спорт", у себя в районе Академгородок в Киеве, записался в группу плавания и попал к Савиной Ольге Леонидовне. Это мой первый тренер по плаванию. Так и получилось.

Почему порвали с пятиборьем? Низкие результаты, еще какие-то причины?

Нет, просто хотелось что-то изменить. У меня в пятиборье лучше всего получалось плавание, и мы с родителями решили сосредоточиться именно на этом перейти в другой вид спорта.

Остальные виды пятиборья (стрельба, бег, конный спорт, фехтование) впоследствии вам помогли в плавании?

Я думаю, 100 процентов помогли. Все другие навыки, полученные в других видах, сыграли только в плюс, когда я сосредоточился на плавании.

15 лет – достаточно поздний возраст для начала занятий. В каком возрасте определились со стилем, дистанцией? Почему именно спринт?

В современном пятиборье мы плавали "кролем" (вольным стилем), ну и так и получилось, что лучше всего получалось плавать "кролем". И потом уже, по мере тренировок, мы пришли к тому, что я плаваю короткие дистанции, лучше всего это поучается.

Это получилось достаточно быстро, после первых или вторых соревнований.

Как сейчас проходит подготовка? Насколько она изменилась с началом войны?

Сейчас я приехал в Киев, буду тренироваться здесь, у меня 10 тренировок в неделю. Конечно, никакого отпуска нет и быть не может, впереди Олимпиада.

Что касается войны… Да, много что поменялось. Из-за тревог выгоняют из бассейна, ты не можем плавать, ты идешь в подвал. Много тренировок так срывается, соответственно. И моральное состояние не всегда стабильное из-за этого. Это все давит, ты не можешь качественно выполнить работу в рамках тренировки.

Другое дело, что не только я от этого страдаю. Все мы от этого страдаем, все украинцы. У всех над головой летают ракеты. И ты не знаешь, что с тобой будет завтра…

Может чаще стали ездить за границу, при подготовке к крупным стартам?

У нас почти всегда сборы проходят перед соревнованиями. И перед нынешним ЧМ в Дохе у нас был сбор в Испании. Где-то две — две с половиной недели, сейчас точно не вспомню. Но он очень помог. Мы там тренировались в спокойных условиях, а уже оттуда поехали в Катар. А так, повторюсь, практически всегда перед крупным стартом мы едем на сборы.

Чем вы любите заниматься в свободное время?

Хожу в кино, провожу время с родителями, гуляю с друзьями. Как-то так, ничего не обычного.

Где-то учитесь?

Да я учусь в Переяславе в Педагогическом университете им. Григория Сковороды по специальности "физическое воспитание".

Собираетесь дальнейшую жизнь, карьеру после спорта связать с тренерской работой?

Ой, не знаю, честно (смеется). До этого мне еще далеко. Пока даже не пробовал. У нас же нет детей на тренировках, мы не пересекаемся.

Любимое блюдо?

Ой… Это такой тяжелый вопрос… Борщ

Наверняка, который мама готовит?

Конечно

Любите купаться в отпуске, или воды хватает "на работе"? Может в горы ходите?

Отпуска как такового и нет. Я практически постоянно тренируюсь, или на сборах, вдали от дома. Поэтому стараюсь в свободное время больше родителям уделить внимание.

Что касается воды, то я на тренировках немного времени провожу в воде. У меня нет такого триггера, что мне не нравится вода. Я достаточно много времени провожу в зале, на тренажерах, или на стадионе. И я не против и в море поплавать, и в речке, и в океане. Просто, отпуск я там не провожу…

Тем не менее, Вы много путешествуете – по турнирам, по соревнованиям. Есть любимое место, страна?

На первом месте, конечно же, мой родной город Киев, как и Украина, в целом. Ну а из иностранных городов, пожалуй, Мельбурн и Токио. Соответственно, страны Австралия и Япония.