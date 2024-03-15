Погнался за паспортом РФ: украинский футболист решил окончательно порвать с родиной

Руслан Червяков после полномасштабного вторжения покинул Украину

!9-летний украинский футболист московского "Торпедо" Руслан Червяков планирует получить гражданство РФ. Президент футбольного клуба Александр Волнушкин рассказал, что клуб сейчас работает над оформлением паспорта для игрока.

Игрок находится в "Торпедо" с лета 2023 года. В комментарии пропагандистскому изданию ТАСС Волнушкин отметил;

"Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Удастся ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе".

Отметим, что Червяков – уроженец Днепра. Он выступал в системах украинских "Днепра", "Шахтера" и "Ингульца". После полномасштабного вторжения Руслан выехал за границу и в 2022-2023 годах играл за молодежную команду португальского "Жил Висенте", после чего перешел в "Торпедо". В сезоне 2023/24 Червяков провел 8 матчей в российской ФНЛ, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что экс-капитан украинской сборной по футзалу перешел в российский клуб