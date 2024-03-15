Погнався за паспортом РФ: український футболіст вирішив остаточно порвати із батьківщиною

Руслан Червяков після повномасштабного вторгнення залишив Україну

!9-річний український футболіст московського "Торпедо" Руслан Червяков планує отримати громадянство РФ. Президент футбольного клубу Олександр Волнушкін розповів, що клуб зараз працює над оформленням паспорта для гравця.

Гравець знаходиться у "Торпедо" з літа 2023 року. У коментарі пропагандистському виданню ТАСС Волнушкін наголосив;

"Ми працюємо над тим, щоб Руслан Червяков отримав російське громадянство та спортивне російське громадянство. Це дві різні складові. Чи вдасться завершити все до кінця сезону? Не готовий стверджувати. Це може стати на заваді роботі".

Зазначимо, що Черв’яков – уродженець Дніпра. Він виступав у системах українських "Дніпра", "Шахтаря" та "Інгульця". Після повномасштабного вторгнення Руслан виїхав за кордон і у 2022-2023 роках грав за молодіжну команду португальського "Жил Вісенте", після чого перейшов до "Торпедо". У сезоні 2023/24 Червяков провів 8 матчів у російській ФНЛ, забив 1 м’яч і зробив 1 гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що екс-капітан української збірної з футзалу перейшов до російського клубу