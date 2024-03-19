"Не собираюсь бежать": Дани Алвес хочет еще немного побыть на свободе

Экс-игрок "Барселоны" хочет побыть на свободе до вступления приговора в силу

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес попросил временно освободить его из тюрьмы. Игрок был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

Алвес и его адвокат Инес Гвардиола подали ходатайство о временном освобождении бразильца до вступления приговора в силу. Об этом сообщает TeleCinco.

"Я не собираюсь бежать [из страны], я верю в правосудие", – сказал бразилец, принимавший участие в заседании суда по видеосвязи. На данный момент он находится в заключении.

Адвокат Алвеса потребовала, чтобы ее клиента освободили с соблюдением мер предосторожности – они включают в себя залог в размере 50 000 евро и изъятие у Алвеса испанского и бразильского паспортов. Футболист также должен будет периодически отмечаться в суде.

Бразилец Алвес начинал выступления в Европе в "Севилье", но основную часть своей карьеры — 9 сезонов (из них 8 подряд) провел в "Барселоне". Также игрок выступал за "Ювентус" и "Пари-Сен-Жермен", бразильские "Байю" и "Сан-Паулу" и мексиканский "УНАМ Пумас".

Игрок трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (в составе "Барселоны"), дважды — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА (в "Севилье") и ряд национальных титулов в Бразилии, Испании, Италии и Франции.

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