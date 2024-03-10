Дани Алвес скончался? Бразильский журналист сообщил о смерти футболиста, у игрока опровергли (обновлено)

Алвес – один из самых титулованных игроков в футбол в мире

Всемирно известный футболист Дани Алвес, эксзащитник "Севильи", "Барселоны", "Ювентуса" и сборной Бразилии, якобы умер после того, как покончил с собой в тюрьме. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

О якобы смерти Алвеса сообщил бразильский журналист Пауло Альбукерке. Источники, из которых получена информация, он не назвал.

"Ко мне дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой", — написал Альбукерке.

Под сообщение журналиста, у которого было 11,7 тысяч подписчиков, пришло очень много людей, которые обвинили его в дезинформации. В общей сложности под постом набралось более 1,2 тысячи комментариев разного спектра – от обвинений в распространении лжи до соболезнований родным Алвеса.

Алвес является одним из самых титулованных футболистов мира. Он имеет 43 футбольных трофея, что всего на один меньше, чем у легенды мирового футбола Лионеля Месси.

Обновлено. Пресс-служба Алвеса официально опровергла сообщение о его смерти, сказав, что никто не совершал никаких самоубийств. Сейчас футболист жив и здоров.

Напомним, что легендарный экс-защитник "Севильи", "Барселоны", "Ювентус" и сборной Бразилии Дани Алвес был приговорен к тюремному сроку в 4,5 года по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в декабре 2022 года. Также Алвеса присудили заплатить жертве 150 тысяч евро компенсации и избегать любого общения с ней в течение 9,5 лет. Сам футболист неоднократно отвергал обвинения в изнасиловании.