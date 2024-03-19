"Не збираюся тікати": Дані Алвес хоче ще трохи побути на волі

Екс-гравець "Барселони" хоче побути на волі до набрання чинності вироку

Колишній захисник "Барселони" Дані Алвес попросив тимчасово звільнити його із в’язниці. Гравця було визнано винним у зґвалтуванні дівчини у нічному клубі та засуджено до 4,5 років в’язниці та ще 5 років умовно. Також він зобов’язаний виплатити 150 тисяч євро потерпілій та 9,5 року не наближатися до неї. Сторона футболіста оскаржила рішення.

Алвес та його адвокат Інес Гвардіола подали клопотання про тимчасове звільнення бразильця до набуття чинності вироку. Про це повідомляє TeleCinco.

"Я не збираюся тікати [з країни], я вірю у правосуддя", — сказав бразилець, який брав участь у засіданні суду з допомогою відеозв’язку. На даний момент він ув’язнений.

Адвокат Алвеса зажадала, щоб її клієнта звільнили з дотриманням запобіжних заходів – вони включають заставу в розмірі 50 000 євро і вилучення у Алвеса іспанського і бразильського паспортів. Футболіст також має періодично відмічатись у суді.

Бразилець Алвес розпочинав виступи в Європі в "Севільї", але основну частину своєї кар’єри — 9 сезонів (з них 8 поспіль) провів у "Барселоні". Також гравець виступав за "Ювентус" та "Парі-Сен-Жермен", бразильські "Байю" та "Сан-Паулу" та мексиканський "УНАМ Пумас".

Гравець тричі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу (у складі "Барселони"), двічі — Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА (у "Севільї") та низку національних титулів у Бразилії, Іспанії, Італії та Франції.

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