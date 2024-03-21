Босния и Герцеговина - Украина: Ребров убрал Цыганкова из состава

Национальная команда сыграет важную игру без одного из своих лидеров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед важнейшим матчем отбора на чемпионат Европы определился с заявкой на игру. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). В заявку на игру не попали Караваев, Попов, Пихаленок, Цыганков, Сикан.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Вратари: 1. Бущан, 12. Трубин, 23. Лунин

Защитники: 2. Конопля, 3. Михайличенко, 4. Таловеров, 13. Забарный, 15. Бондарь, 12.Тимчик, 22. Матвиенко

Полузащитники: 5. Сидорчук, 6. Шапаренко, 7. Судаков, 8. Малиновский, 10. Мудрик, 14. Бражко, 17. Зинченко, 19. Гуцуляк, 20. Зубков

Форварды: 9. Яремчук, 11. Довбик, 18. Ванат

Напомним, Виктор Цыганков получил повреждение в игре за "Жирону" в чемпионате Испании. В сети ходили разные слухи касательно состояния игрока, однако, очевидно, он не успел восстановиться.

Отметим, сборной Украины необходима только победа в матче против Боснии и Герцеговины. В случае успеха украинцы выйдут в финал квалификации, где сыграют против Израиля/Исландии. Победитель финала сыграет на Евро в группе Е.