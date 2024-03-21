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Босния и Герцеговина - Украина: Ребров убрал Цыганкова из состава

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Сборная Украины Новость обновлена 21 марта 2024, 12:00
Сборная Украины. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Национальная команда сыграет важную игру без одного из своих лидеров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед важнейшим матчем отбора на чемпионат Европы определился с заявкой на игру. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). В заявку на игру не попали Караваев, Попов, Пихаленок, Цыганков, Сикан.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

  • Вратари: 1. Бущан, 12. Трубин, 23. Лунин
  • Защитники: 2. Конопля, 3. Михайличенко, 4. Таловеров, 13. Забарный, 15. Бондарь, 12.Тимчик, 22. Матвиенко
  • Полузащитники: 5. Сидорчук, 6. Шапаренко, 7. Судаков, 8. Малиновский, 10. Мудрик, 14. Бражко, 17. Зинченко, 19. Гуцуляк, 20. Зубков
  • Форварды: 9. Яремчук, 11. Довбик, 18. Ванат

Напомним, Виктор Цыганков получил повреждение в игре за "Жирону" в чемпионате Испании. В сети ходили разные слухи касательно состояния игрока, однако, очевидно, он не успел восстановиться.

Отметим, сборной Украины необходима только победа в матче против Боснии и Герцеговины. В случае успеха украинцы выйдут в финал квалификации, где сыграют против Израиля/Исландии. Победитель финала сыграет на Евро в группе Е.

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#Футбол #Сборная Украины #Сергей Ребров #Сборная Боснии и Герцеговины