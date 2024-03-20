Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Победитель выйдет в финал квалификации

В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины в рамках матча стыкового раунда квалификации на чемпионат Европы-2024. Обе команды не сумели преодолеть отбор через групповой этап.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Украина. Поединок пройдет в Зенице (Босния и Герцеговина) на стадионе "Билино Поле", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина — Украина — начало в 21:45 (обновляется)

Поединок несет архиважный характер для обеих команд. Хозяева будут играть для своих болельщиков, которые будут гнать футболистов вперед в любой ситуации. А гости попытаются на классе обыграть номинально слабого соперника, чтобы подарить стране немного положительных эмоций во время войны. Вылет из отбора станет провалом и для Украины, и для Боснии и Герцеговины.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Сине-желтым в этом противостоянии. Звезды хозяев постарели и не могут похвастаться результатами в последнее время. В то же время украинские игроки закрепились в топ-лигах Европы, а главная команда страны регулярно дает бой именитым соперникам на международной арене.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть в прямом эфире игру Босния и Герцеговина — Украина. Поединок будет доступен для просмотра в нашей стране и по ТВ, и в Интернете. Добавим, игру прокомментируют Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес.

Напомним, победитель матча выйдет в финал плей-офф B, где его ждет поединок против Израиля или Исландии. Победитель финала сыграет на Евро-2024 в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.