Он выступил против войны в первый же день: в России умер известный футбольный комментатор

Василий Уткин умер в возрасте 52 лет

В Москве умер спортивный журналист Василий Уткин. Известному комментатору, блогеру и владельцу футбольного клуба было 52 года.

Предварительная причина смерти Василия Уткина — тромбоэмболия лёгочной артерии, пишет Mash. Сегодня журналиста экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

Перед смертью Василий Уткин страдал от серъёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023-го у него диагностировали атеросклероз. Вес комментатора в те даты переваливал за 200 кг, и врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету и начинать худеть. Из-за явных проблем с весом вышли осложнения сердечно-сосудистой системы. "По нашим данным, врачи диагностировали журналисту повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах", — пишет источник.

Уткин многократно сидел на диете. Его вес доходил до 215 кг, который удалось снизить до 125 кг после операции на желудке.

В начале войны Уткин четко выразил свою позицию. 24 февраля 2022-го года, в день полномасштабного вторжения он писал в телеграм-канале: "Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно. Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день".

Впоследствии он стал менее категоричен и поддержал известного блогера Евгения Савина, автора канала "Красава", который снял фильм о войне в Украине, но с оговорками. "Наша профессия и все, что около нее, без Жени Савина были бы другими. Поэтому я восхищаюсь его смелостью, его готовностью жертвовать собой, его способностью не задумываться о границах. Я выражаю ему респект. Я во многом не согласен со средствами, которые он применил в этом фильме. Но эта способность жить без кожи, нервами наружу, – это крайне редкое качество в нашей профессии сегодня. Возможно, это станет причиной ее отмирания и возрождения в новом качестве", – сказал журналист и блогер в видео на своем ютуб-канале.

В 1997-м году Уткин брал интервью у тогдашнего игрока, а впоследствии тренера сборной Украины и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Интервью Андрея Шевченко Василию Уткину

Украинским зрителям Василий Уткин был известен по работе на телеканал "Футбол 1/2" во время Евро-2012.