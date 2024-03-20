Милевский вернулся на футбольное поле: он уже провел первый матч за новую команду (фото, видео)

Экс-нападающий "Динамо" своей команде результативными действиями не помог

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский снова вернулся на футбольное поле. Еще недавно у него были проблемы со здоровьем, но теперь он снова занимается любимым делом, хотя и не на профессиональном уровне.

Как пишет официальный сайт полупрофессиональной лиги KSL, бывший форвард "Динамо" выступает в составе команды "Золотой резерв". На счету Милевского уже есть один сыгранный матч.

В частности, 17 марта известный футболист вышел на поле против команды ФК "Воскресенка". Встреча завершилась победой "Золотого резерва" со счетом 3:1.

Сам Милевский результативными действиями в том матче не отметился.

Полное видео матча

Как известно, Милевский завершил карьеру в 2021 году в возрасте 36 лет. После этого он занимался развитием своего канала на YouTube, но со временем пропал с радаров и в медийном пространстве. Позже его друг Александр Алиев сообщил о том, что Милевского нужно лечить и его отправили в клинику на реабилитацию. Недавно Милевский снова начал вести публичный образ жизни.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Милевский шесть дней провел в коме, когда был на реабилитации.