Дороже Роналду на 10 миллионов евро: назван самый дорогой футболист чемпионата Украины

Стоимость полузащитника "Шахтера" выросла на 7 млн. евро

Обновлена стоимость игроков, выступающих в украинской футбольной Премьер-лиге. Самым дорогим из футболистов отечественного чемпионата остается полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков.

Стоимость игрока повысилась на 7 млн. евро и на данный момент составляет 25 млн, сообщает Transfermarkt. Вслед за ним идут также игроки "Шахтера" Кевин (10, +6 млн.) и Марлон Гомес (10, +4 млн).

На данный момент Судаков дороже Криштиана Роналду на 10 млн. евро — текущая стоимость португальца 15 млн. "После закрытия зимнего трансферного окна, 39 игроков Украинской Премьер-Лиги изменили свою рыночную стоимость. Так, стоимость состава донецкого "Шахтёра" увеличилась почти на 15%, что больше связано с увеличением спроса на свой главный актив — Георгия Судакова, а также ростом стоимости у новобранцев из Бразилии. Лучший бомбардир чемпионата Владислав Ванат стал самым дорогим игроком киевского "Динамо", сравнявшись по показателю с голкипером сборной Георгием Бущаном", — подчеркивают в издании.

На 4-м месте расположился форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат, который поднялся в стоимости до 7 млн. евро (+4). А получивший дебютный вызов в сборную Украины игрок "Динамо" Владимир Бражко теперь стоит 2,5 млн. евро (+0,5 млн.).

Также в Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ входят Назар Волошин 2 (+0,5) млн, Арсений Батагов 2 (+0,2) млн, Илья Квасница 1,8 (+0,6) млн., Иван Дибанго 1 (+0,2) млн. и Тимур Стецьков 800 (+100) тыс.