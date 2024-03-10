Цыганков травмировался: врач дал пессимистический прогноз для сборной Украины (видео)

Лидер Сине-желтых, похоже, пропустит важнейшие игры сборной в марте

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков отдал ассист и получил повреждение в матче за 28-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2023/24 против "Осасуны" (2:0). Игрок рискует пропустить важнейшие игры сборной Украины в стыковом раунде отбора на Евро-2024.

Об этом написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк в Telegram-канале Hospital Pass. По словам специалиста, Цыганков повредил медиальную связку колена и на восстановление ему понадобится около месяца. Таким образом, игрок, похоже, пропустит мартовские матчи национальной команды.

"Что касается сроков, то даже при минимальном повреждении игроку требуется минимум месяц на восстановление. Первая игра против Боснии уже через 11 дней. Последний такой кейс с идентичной травмой случился с Трентом, которого врачи подпустили к играм уже после трех недель, что привело к рецидиву и вылету минимум на 2 месяца. Есть надежда, что травма окажется несерьезной, но очень мало шансов, что игрок сможет помочь сборной без ущерба своему здоровью", — написал Бабелюк.

Добавим, что Виктор отдал победный ассист в игре против "Осасуны". "Жирона" вернула себе второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Напомним, сборная Украины близка к выходу на чемпионат Европы-2024. Для этого нашей команде необходимо выиграть 2 матча. Первая игра против Боснии и Герцеговины состоится 21 марта. В случае победы украинцы выйдут в финал квалификации, где сыграют 26 марта против победителя матча Израиль — Исландия. В случае поражения от Боснии и Герцеговины Сине-желтые проведут товарищеский матч с неудачником "дуэли" Израиль — Исландия.