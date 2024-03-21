Боснія та Герцеговина — Україна: Ребров прибрав Циганкова зі складу

Національна команда зіграє важливу гру без одного зі своїх лідерів

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед важливим матчем відбору на чемпіонат Європи визначився із заявкою на гру. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія та Герцеговина — Україна.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ). У заявку на гру не потрапили Караваєв, Попов, Піхальонок, Циганков, Сікан.

Заявка збірної України на матч проти Боснії та Герцеговини

Воротарі: 1. Бущан, 12. Трубін, 23. Лунін

Захисники: 2. Конопля, 3. Михайличенко, 4. Таловєров, 13. Забарний, 15. Бондар, 12. Тимчик, 22. Матвієнко

Півзахисники: 5. Сидорчук, 6. Шапаренко, 7. Судаков, 8. Маліновський, 10. Мудрик, 14. Бражко, 17. Зінченко, 19. Гуцуляк, 20. Зубков

Форварди: 9. Яремчук, 11. Довбик, 18. Ванат

Нагадаємо, Віктор Циганков отримав пошкодження у грі за "Жирону" у чемпіонаті Іспанії. У мережі ходили різні чутки про стан гравця, проте, очевидно, він не встиг відновитися.

Зазначимо, збірній України необхідна лише перемога у матчі проти Боснії та Герцеговини. У разі успіху українці вийдуть у фінал кваліфікації, де зіграють проти Ізраїлю/Ісландії. Переможець фіналу зіграє на Євро у групі Е.