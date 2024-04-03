Легенду "Динамо" побив натовп розлючених фанатів у Польщі

Під час тренування "Заглембе" сталася екстрена ситуація

У середу, 3 квітня, група футбольних фанатів увірвалася на тренування команди "Заглембе" із міста Сосновець. "Заглембе" дуже виглядає в поточному сезоні Другого дивізіону чемпіонату Польщі, команда займає останнє місце в турнірній таблиці. У попередньому турі вона була розгромлена у принциповому матчі проти "Катовіце", в якому тренер ввів своє ноу-хау (0:4).

За інформацією порталу Meczyki.pl, постраждав тренер команди Александар Хацкевич. Під час тренування команди у середу сталася екстрена ситуація.

За інформацією видання, з’явилася група вболівальників. Одним лише "спілкуванням" з гравцями справа не обмежилася. Олександра Хачкевича вдарили по обличчю. Крім того, білоруський фахівець, за чутками, отримав кілька ударів ногами. Цю інформацію польському виданню вдалося підтвердити у самому клубі.

Зазначимо, що Олександр Хацкевич очолив аутсайдера другого за силою дивізіону Польщі на початку року і досі не здобув жодної перемоги — 2 нічиї та 4 поразки в офіційних матчах, а також 2 нічиї та 4 поразки у товариських зустрічах. На даний момент безвиграшна серія "Заглембе" складає вже 24 матчі — 17 офіційних ігор і 7 товариських.

За 9 турів до кінця чемпіонату команда посідає останнє 18-е місце у турнірній таблиці ліги. "Заглембе" відстає від "рятівної" 15 рядка на 12 очок.

Раніше стало відомо, що Олександр Хацкевич заступився за гравців київського "Динамо".