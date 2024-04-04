Восемь удалений на первой минуте: в матче НХЛ произошла массовая драка (видео)

Лидер конференции все же одержал победу

Встреча Национальной хоккейной лиги между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Дэвилс" надолго запомниться болельщикам. Уже на первых секундах противостояния на льду произошла массовая драка.

Большая потасовка между спортсменами началась после того, как игрок "Нью-Йорк Рейндерс" Мэтт Ремпе ударил локтем защитника соперников Йонаса Зигенталера, пишет журналист Колин Рагг. Хоккеисты "Дэвилс" заступились за своего одноклубника, но так же это сделали и соперники.

За провокацию Ремпе тут же удалили с площадки, также он получил дисквалификацию на четыре матча. Уже на старте встречи в общей сложности судьи удалили восьмерых хоккеистов, все они не имели права возвращаться на лед до конца игры.

Сама встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил Крис Крайдер под занавес третьего периода. На данный момент "Рейндерс" идут на первом месте в Восточной конференции, в то время как "Дьяволы" занимают 13-е место.

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