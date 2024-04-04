Вісім видалень на першій хвилині: у матчі НХЛ сталася масова бійка (відео)

Лідер конференції все ж таки здобув перемогу

Зустріч Національної хокейної ліги між "Нью-Йорк Рейнджерс" та "Нью-Джерсі Девілс" надовго запам’ятається вболівальникам. Вже перших секундах протистояння на льоду сталася масова бійка.

Велика бійка між спортсменами розпочалася після того, як гравець "Нью-Йорк Рейндерс" Метт Ремпе вдарив ліктем захисника суперників Йонаса Зігенталера, пише журналіст Колін Рагг. Хокеїсти "Девілз" заступилися за свого одноклубника, але так само це зробили і суперники.

За провокацію Ремпе відразу видалили з майданчика, також він отримав дискваліфікацію на чотири матчі. Вже на старті зустрічі судді видалили вісьмох хокеїстів, всі вони не мали права повертатися на лід до кінця гри.

Сама зустріч завершилася перемогою команди із Нью-Йорка з рахунком 4:3. Вирішальну шайбу закинув Кріс Крайдер під завісу третього періоду. На даний момент "Рейндерс" йдуть на першому місці у Східній конференції, тоді як "Дияволи" посідають 13-те місце.

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