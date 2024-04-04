Попасть на гандбольный Евро: женская сборная Украины проведет решающие матчи

Игра с командой Словакии станет определяющей, но есть шансы и в матче с Германией

В четверг, 4 апреля, женская сборная Украины по гандболу начинает третий отрезок отборочных матчей Евро-2024. В играх 5-го и 6-го тура команда Бориса Чижова сыграет со сборными Германии и Словакии.

Если сегодня украинки сыграю с лидерами группы и одной из сильнейших команд Европы, то в воскресенье, 7 апреля, в заключительном матче отборочного турнира, оспорят с командой Словакии 2-е место в итоговой турнирной таблице и гарантированную путевку на Евро.

Тонкости регламента

Чемпионат Европы по гандболу-2024 среди женских команд пройдет с 26 ноября по 15 декабря в трех странах – Венгрии, Швейцарии и Австрии. Турнир примут Дебрецен, Базель, Инсбрук и Вена, где и пройдут решающие матчи на 12-тысячной арене Wiener Stadthalle. В соревновании примут участие 24 сильнейшие национальные команды Старого света.

На турнир автоматически отобрались три команды-хозяйки Евро – сборные Венгрии, Швейцарии и Австрии, а также победитель прошлого чемпионата Европы-2022 сборная Норвегии. Остальные места разыгрываются в отборочном турнире. 31 команда борется за 20 мест в финальном турнире, при этом сборная Великобритании могла бы стать 32-й командой-участницей отбора, но… элементарно опоздала с подачей заявки. А вот сборные Беларуси и России не допустили к соревнованиям изначально, по решению Международной федерации гандбола, из-за полномасштабного вторжения России (в том числе, с территории Беларуси) в Украину.

Команды были разделены на семь групп по четыре команды и одну группу по три команды. По две лучшие команды из каждой группы напрямую выходят в финальный турнир. А четыре лучшие команды из тех, что заняли третьи места в своих группах, также пройдут квалификацию. Здесь учитываются очки в матчах с командами, занявшими 1-2 места в группе.

Важная победа над Словакией

Украинки уже выиграли три матча, в том числе, номинально домашнюю игру у сборной Словакии. В игре, которая проходила в Мелеце (Польша), в менее чем 200-х километрах от украинской границы, наши девушки выиграли важнейший матч с уверенным преимуществом – 25:20.

Также украинки одержали две "обязательные" победы, над аутсайдерами группы из сборной Израиля. При этом, в данной ситуации оба матча проходили на нейтральной площадке, израильтяне также не могли организовать матч дома из-за войны в Палестине. Обе команды сошлись на городе Шаля (Словакия), где украинки в упорной борьбе выиграли оба матча – 28:27 и 32:28. И только сборной Германии украинки уступили в первом матче в немецком Вецларе.

Тогда еще подопечные Виталия Андронова выглядели довольно неплохо, ведя в счете большую часть первого тайма. Однако под завершение первой 30-минутки хозяйки площадки ликвидировали отставание, а во второй половине и вовсе, перехватили инициативу. Финальная сирена зафиксировала на табло счет – 31:24 в пользу сборной Германии.

Сегодня украинки проведут формально домашний матч против сборной Германии. Однако в реальности подопечным Бориса Чижова предстоит провести полноценный выездной поединок, который состоится в немецком Хайдельберге. Но, надеяться на успех очень сложно не только из-за фактического места проведения игры. Уровень сборных Украины и Германии существенно разнится. И несмотря на то, что у команд сейчас равное количество очков (у сборной Германии 6 очков в 3 матчах и игра с Израилем в запасе), Бундестим считается явным фаворитом – и конкретного матча, и группового турнира в целом.

При этом, гипотетическая победа или, даже, ничья в сегодняшнем матче позволят сборной Украины досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы. Но, стоит реально смотреть на вещи. Решающей, наверняка, станет последняя игра со сборной Словакии, в которой ни в коем случае нельзя проигрывать. Именно в этой игре, наверняка, будет решаться судьба 2-го места. И украинки уже заранее имеют преимущество — нашим достаточно не проиграть матч, свести вничью, чтобы гарантировать себе поездку на Евро-2024.

"Беспокоят микротравмы игроков"

Перед решающими спаренными матчами президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник замечает: "Считаю, что у сборной были хорошие условия для подготовки: хорошее проживание, зал. Но главное — это результат. Беспокоят микротравмы игроков. Надеюсь, что наши реабилитологи справятся. Нельзя забывать: конец сезона, игроки немного поднаелись. Нужно добавить им эмоций, добавить жизни.

Состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2024

Понятно: все находятся в одинаковых условиях, два дня мало для подготовки. Но у нас совсем молодая команда. Добавились новые игроки. Поэтому сейчас у нас сложный период. Нет необходимой сыгранности, взаимодействия. Эти моменты мы нарабатываем. Хотим избежать большого количества потерь. Хотим, чтобы команда организованно возвращалась в защиту и чтобы, конечно же, игроки бежали вперед. Надеемся на наших вратарей, несколько перестраиваем в их тактике, мышлении, взаимодействии с защитой".

Действительно, накануне заключительных матчей отбора Евро-2024 перед украинской сборной продолжает остро стоять кадровый вопрос, который мучает команду практически всю нынешнюю квалификацию. На этот раз к традиционно широкому списку травмированных добавились линейная Карина Колодюк и недавняя дебютантка Ванесса Лакатош, которая внесла существенный вклад в две победы над Израилем полтора месяца назад. С другой стороны, из хороших новостей можно отметить возвращение в строй правой крайней Катерины Козак.

И президент ФГУ не теряет оптимизма: "У нас две игры и нам нужно правильно распределить силы, чтобы хватило их на две игры. Хотим ограничить количество замен, чтобы те, кто играют в защите, также играли и в нападении. И конечно же, хотим, чтобы они в себя верили. Мы вообще не смотрим сейчас таблицу, но свою задачу знаем — попасть на Евро.

Радует, что у нас талантливые гандболистки. Я думаю, болельщики будут приятно удивлены. У нас в последнее время не было таких рослых девочек. Поэтому радует перспектива, радует, что работают тренеры. Хотим, чтобы в сборной было по 4 человека на каждое место. Будем стараться, чтобы на сборы приезжали 28 игроков, просматривать всех".

Где смотреть, ставки букмекеров

Матч Украина – Германия состоится в четверг, 4 апреля, в Хайдельберге. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени. Игра Словакия – Украина пройдет 7 апреля в Шаля. Начало матча в 19:00 по Киеву. В прямом эфире матчи на территории Украины покажет телеканал Sport 1.

Аналитики букмекерских контор не верят в успех сборной Украины. В матче с Германией на победу украинок можно поставить с коэффициентом 31,00, в то время как на ничью – 32,00, а на победу номинальных гостей из Германии – 1,01. Более равные коэффициенты на матч Словакия – Украина, но также неутешительные. 1,23 на победу хозяев площадки, 6,00 – на гостей и 11,00 – на ничью.